Este es el ‘Plan’ de Juan Bocanegra para ser candidato a la Alcaldía de Cúcuta

Juan Carlos Bocanegra, quien se estrenó en 2020 como diputado de Norte de Santander y estuvo en esa curul hasta mediados del año pasado, en representación del Partido de la U, aseguró que su juventud no puede considerarse como una barrera para que los cucuteños dejen de depositar su confianza en la propuesta que aspira consolidar en esta nueva carrera electoral y recordó que en sus años de trabajo en lo público ha abonado el terreno para hacer una buena gestión por la ciudad.

“Trabajé durante varios años en el Congreso, elaboramos leyes para la región, consolidamos la Ley de Regiones y aterrizamos esa la Ley de Regiones en la RAP del Gran Santander. Hemos tenido amplia experiencia nacional y sabemos conectar una ciudad que cuenta con recursos limitados, al nivel central”, aseguró.

¿Cuál es el Plan?

Bocanegra explicó que ‘El Plan Cúcuta’, como se denomina el grupo significativo de ciudadanos que buscará darle el aval para las elecciones de este año, nace de ese sentimiento de decepción y rechazo que han dejado las “improvisaciones e irresponsabilidades” de las administraciones que “se han apoderado del Palacio Municipal”.

Asegura que, como respuesta a la falta de planeación y ejecución, su idea es presentarles a los cucuteños una propuesta “seria y responsable”, que permita posicionar a la capital de Norte de Santander como un referente nacional para el país.

“Es entender que si no recuperamos la ciudad, no va a haber inversión, turismo ni empleo. Si no entendemos que el alcalde tiene que salir a la calle para dar la cara y enfrentar la crisis, gestionar, convocar a la clase parlamentaria y sacar adelante los proyectos en beneficio de la ciudad, no estamos en nada. Ese es el plan y es lo que queremos presentarle a la ciudad”, dijo.

