La millonaria contratación que dejó asegurada el saliente personero de Cúcuta antes de irse

Concejales y dirigentes políticos también aseguraron que Karol Yesid Blanco le dejó, literalmente, ‘amarrada’ la contratación a la nueva personera que asume sus funciones hoy y que, al menos en este primer año, va a tener muy poco margen de maniobra para ejecutar los planes que tiene en mente, tal y como los proyectó.

“Ahí lo que le toca es acomodarse a la gente que quedó y ubicarlos en función de lo que ella vaya a desarrollar en los diferentes programas”, manifestó una de las fuentes consultadas.

‘Todo parte de la planificación’

El hasta ayer personero de Cúcuta se refirió a la millonaria contratación que dejó lista para casi todo el año y dijo que lo que se hizo corresponde a una tarea de planificación, como parte de la gestión que ha hecho al frente de la entidad.

“Teniendo en cuenta las tareas que la Personería viene adelantando, que son varias, entra nuestra planificación, pues sería una irresponsabilidad dejar esos temas en el aire”, sostuvo.

Karol Yesid Blanco desestimó los reproches que se han hecho sobre su proceder y negó que hubiera dejado ‘amarrada’ la contratación, como algunos señalan.

“Todo se adelantó con la mejor transparencia, como lo estipula la ley, y acorde con la función de la Personería. Me voy con toda la tranquilidad de lo que se adelantó, desde lo administrativo, como también en lo funcional y social”, señaló.

Blanco explicó que este año todavía le quedaban dos meses de su periodo como funcionario y que si algo se llegaba a presentar en este tiempo, su defensa no podría sustentarse en que no contaba con el personal, pues el presupuesto estaba y la protección de los derechos fundamentales no podía dejarse a merced de la contratación.

“La Personería siempre tiene que estar muy atenta en el acompañamiento y las diligencias que se vienen adelantando y teniendo en cuenta que el personal de planta es muy pequeño, apenas 16 personas, que son las administrativas, no podíamos decirle a un líder comunal, a una organización que no podíamos adelantar el acompañamiento porque en este momento no hay personal”, aseguró.