Las dos demandas con las que buscan anular la elección del alcalde de San Calixto

La disputa por la Alcaldía de San Calixto parece no tener fin y aunque ya han pasado cuatro meses desde que se surtió el proceso electoral y fue declarado oficialmente un ganador, los contradictores de José Luis Balmaceda Pinzón, el mandatario actual, insisten en cambiar el resultado.

Para conseguirlo, ya fueron interpuestas dos demandas de nulidad electoral ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, las cuales acaban de ser admitidas y empezarán su trámite respectivo. En ambos procesos, los demandantes habían pedido la suspensión provisional del gobernante, mientras hay un veredicto, pero estas solicitudes fueron rechazadas por los magistrados, al no cumplir los requisitos necesarios para adoptar una medida cautelar como esta.

Una de las demandas con las que se busca dejar sin efecto la elección de Balmaceda Pinzón la presentó su principal contendor en los comicios de octubre, Nicolás López Gaona, a quien lo separaron apenas 203 votos del vencedor.

El excandidato y ahora concejal por el Estatuto de la Oposición alega que en las elecciones pasadas se presentaron una serie de irregularidades que afectaron los resultados y jugaron a favor del actual alcalde de San Calixto.

Según López Gaona, el día de la contienda, los mismos habitantes del municipio informaron que personas que no eran de allí estaban participando en las votaciones, algunos sufragantes, al parecer, lo hicieron en mesas que no les correspondía. Además, se habría dado la pérdida de material electoral, no hubo identificación biométrica y se presentaron inconsistencias para la verificación de los “sobres triclaves”.

Entre los argumentos que sustenta el exaspirante a la Alcaldía para pedir la nulidad de la elección de Balmaceda, este señala que en las actas de escrutinio de los jurados, así como en las actas parciales de escrutinio y en los formularios E-24 “se presentaron registros falsos o apócrifos”, toda vez que las actas sufrieron alteraciones sustanciales.

“Reitera que el acto de declaración de elección, las actas de escrutinio general y parcial, y las resoluciones y autos que conformaron dicho acto deben ser declaradas nulas, por cuanto son actos expedidos contrariando el orden jurídico, con infracción en las normas, falsa motivación, desviación de poder, abuso del poder y motivos ocultos que determinan la ilegalidad de la declaratoria de la elección”, se pude leer en la demanda admitida días atrás.

Como se recuerda, San Calixto fue uno de los municipios en los que se registró alteración del orden público después de las elecciones locales del año pasado por inconformidad con el desarrollo de la jornada democrática y los resultados mismos. La tensión llegó a tal punto que los manifestantes estuvieron a punto de quemar la Registraduría y los escrutinios tuvieron que trasladarse a Cúcuta.

A pesar del riesgo que corrió el material electoral, la Registraduría siempre insistió en que el conteo de los votos no tendría inconvenientes, por cuanto toda la información estaba debidamente digitalizada.