Miguel Peñaranda le ha enlodado la cara al alcalde de Cúcuta: Elisa Montoya

Tres años después de haber asumido la Secretaría de Posconflicto y Cultura de Paz de Cúcuta, Elisa Montoya decidió dar un paso al costado y desde ayer ya no hace parte de la administración municipal.

Aunque la saliente funcionaria fue una de las artífices del fenómeno Jairo Yáñez en 2019 y una de las encargadas de hacer posible que, contra todo pronóstico, un outsider, un candidato que no estaba en los planes de nadie, se convirtiera en el nuevo alcalde de la ciudad, su relación con el mandatario municipal hoy ya no era la misma y su misión en el gobierno municipal estaba cumplida.

En entrevista con La Opinión, Montoya reveló las razones por las cuales decidió dejar su cargo faltando menos de un año para terminar el actual periodo, contó por qué fue que dejó de hablarle al oído al mandatario municipal y admite que se sintió perseguida por algunos actores políticos de la ciudad. La ahora exsecretaria habló también de sus principales logros al frente de la Secretaría, entre otros temas de su desempeño como funcionaria.

¿Por qué dejó la Secretaría de Posconflicto?

Creo que es una combinación de factores, pero el número uno y tal vez el más importante, es porque siento que terminé mi trabajo. Lo que se me encargó y la responsabilidad que se me dio, la cumplí. Pienso que quedarse atornillado a un puesto no es bueno. En segundo lugar, fue el cansancio emocional fuerte del proceso de la Alcaldía; aspectos que no tenían nada que ver con mi función, pero que me agobiaron. Hay un tercer motivo que une las dos cosas y es porque creo que Cúcuta se merece una segunda oportunidad o todas las que vengan, y me voy a hacer campaña, a trabajar en política. Voy a intentar hacer que otra vez la gente confíe en nosotros.

¿En nosotros es quiénes?

En el equipo que estuvo con el alcalde en parte y que tuvimos unas distancias con él en algunas situaciones específicas. En ese equipo está Sergio Maldonado, que es nuestro candidato (a la Alcaldía), y varias personas que queremos demostrarle a Cúcuta que sí se merece algo mejor, que no tiene que volver a lo de antes, por cuenta de la famosa promesa de que "robaban, pero hacían". Queremos dar la pelea otra vez a ver qué pasa.

Siendo un poco autocrítica, ¿sí ve que hoy estén dadas las condiciones para esa segunda oportunidad de la que habla?

Lo veo como una espada de doble filo. Por un lado, hay muchas decepciones que la gente sintió de la Alcaldía; hubo unas expectativas incontrolables y de pronto no hubo la suficiente entereza para decirle a la gente: vamos a llegar hasta este punto, no vamos a cambiarlo todo, pero tengamos paciencia. Pero también estoy convencida, aunque no tengo ninguna prueba que lo acredite, de que la gente del común, no los que están en los círculos políticos, sino la gente real, no quisiera volver al pasado y dicen que por Ramiro y por William no vuelven a votar.

Entonces, no es un ambiente fácil, ni como el de hace cuatro años, de despertar la indignación, pero hay que mostrarle a la gente que Cúcuta sí cambió.

Usted dice que una de las razones que la llevó a irse de la administración es porque se sintió agobiada, ¿agobiada de qué y por qué?

Me sentí muy agobiada dentro de la administración. Pasé por varias crisis emocionales dentro de la Alcaldía y por cosas realmente ajenas a la Secretaría de Posconflicto. Era más como una frustración, desde mi forma de ser, de querer que todo estuviera bien y cuando había algún error o alguna situación que como ciudadana no me parecía, pues me agobiaba. El no poder hacer algo, no poder decir algo o no poder cambiar esa situación me produjo muchos golpes emocionales.

¿Parte de esa sensación se la produjo el hecho de haber terminado distanciada del alcalde?

Creo que esa sensación vino después. Me sentí bien cuando estábamos un poquito distantes, pero las cosas marchaban bien. Me sentí mal de esa distancia fue cuando empecé a ver que si uno no opinaba o no metía la cucharada, aunque no es que yo sepa de todos los temas, pero al menos como ciudadana advertía que había algo que podía salir mal, que podía reventar a la administración, y ya no se estaban tomando buenas decisiones al respecto. Ahí sí empezó mi distancia con el alcalde. Creo que algunas cosas se pudieron haber evitado si hubiera logrado permanecer cerca al alcalde.