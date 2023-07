¿Violaciones del cese al fuego con el Eln no tendrían ninguna consecuencia?

Al respecto, Juan Camilo Páez, abogado y docente de la Universidad Libre, planteó que es “supremamente grave” que ningún incidente obligue la suspensión del acuerdo pactado.

“Eso hace que se pierda algo importante para la negociación de la justicia y es la legitimidad de la transacción o negociación y, además, la seriedad de la misma, en la medida que el compromiso del cese es evitar que se sigan atacando, so pena de levantar la negociación y el diálogo”, considera Páez.

Para el docente, la idea de estos ceses debería ser imprimir un verdadero compromiso y una seriedad tal, que el incumplimiento de las condiciones que se den, precisamente generen la caída del proceso, pero eso no quedó contemplado.

¿Y las hostilidades?

La semana pasada, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció el decreto de cese al fuego con el Eln y en este se estableció que su objetivo era, “mejorar la situación humanitaria de las poblaciones y los territorios. Igualmente, las acciones específicas acordadas entre las partes tienen el propósito de generar condiciones para que la población civil pueda ejercer sus derechos y libertades, con énfasis en los más vulnerables, entre ellos, los liderazgos sociales y ambientales, pueblos étnicos, mujeres, personas defensoras de derechos humanos y los menores de edad; así como evitar incidentes que pongan en riesgo el cumplimiento del cese al fuego, incluyendo el desarrollo de misiones médicas, de salud pública y humanitarias y la atención de enfermos y heridos de la población civil y de los integrantes de las Fuerzas Militares y Policía, y del Eln”.

No obstante, en ninguno de los protocolos acordados y presentados por los equipos negociadores el fin de semana hace referencia a las condiciones dispuestas para frenar los ataques contra la población civil en los territorios.

Junior Maldonado, vocero de Ascamcat, dijo que la expectativa se mantiene sobre las medidas que se puedan adoptar antes del 3 de agosto con relación al cese de las hostilidades contra la población civil, pues es uno de los principales clamores de las comunidades en el Catatumbo.

Entre tanto, para el docente Juan Camilo Páez, un aspecto clave es que en los protocolos no se definió qué es el cese al fuego en el presente caso o cuál es su alcance.

En ese sentido, dijo que “pareciera que solo se refiere a la confrontación con la Fuerza Pública y deja por fuera a los terceros, que en este caso es la población civil y la población protegida por el Derecho Internacional Humanitario”.

“Una cosa que cobra vital importancia es que si vamos al protocolo sexto, que es el de la seguridad del Eln, este dice que ellos deberán tomar sus propias medidas de seguridad y defensa, y esas medidas, por supuesto que son absolutamente ilegales, toda vez que no se entiende qué pueden hacer. No hay una claridad sobre el verdadero alcance de las facultades que se les brindan para esa protección. Por ejemplo, un tiroteo en una zona comunal, so pena de una defensa, no es entonces un incumplimiento a los protocolos que se están pactando, porque debemos entender que se estaban defendiendo”, explicó Páez.

