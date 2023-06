Catastro: habrá casería de predios que pagan impuesto como lotes

La alcaldía de Cúcuta decidió cambiar la estrategia en el catastro multipropósito y ahora ya no está pensando en la actualización masiva de predios sino que tiene enfocado todos los esfuerzos en lo que se denomina conservación dinámica, es decir, incorporar a la base catastral del municipio los predios nuevos que hoy aún figuran como simples lotes.

Las estimaciones que hizo el municipio en 2021 cuando anunció la puesta en marcha del catastro multipropósito le apuntaban a vincular al catastro unos 23.000 predios que no estaban pagando predial como edificios de apartamentos, sino como lotes.

En 2022, cuando Orlando Miranda asumió el cargo de secretario de Hacienda, se proyectó la incorporación para ese año de 700 predios nuevos y al término de la vigencia fueron vinculados 780.

La estrategia, según Miranda, es terminar 2023 con la incorporación de 6.500 predios, aunque por la variedad de estratos se podría redondear la cifra centre 8.000 y 12.000 nuevos predios a la base catastral.

Sobre esto último puso de ejemplo un grupo de lotes que se encontró pagando solo 800 millones de predial, pero al ir a constatar en el terreno se encontró que ya no eran lotes sino 229 apartamentos los que había que legalizar. Por esos apartamentos se proyecta recaudar 980 millones en impuesto predial.

“Ese es el camino del catastro, no de una actualización catastral, porque no se va a hacer por ahora, porque el objetivo es incorporar los nuevos predios que no están en las base catastral”, subrayó Miranda.

Esa base tiene más de 13 años que no se actualiza y existen inconsistencias entre el mapa y lo que está escrito, por diferentes razones no se pudo, pero lo importante es que hoy le dejamos a la ciudad una solución tecnológica lista y dispuesta para que pueda funcionar correctamente”, afirmó el alcalde Jairo Tomás Yáñez.