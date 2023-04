Dinero fácil: ¿Por qué caemos en estafas como la de Generación ZOE?

A todos les prometieron lo mismo: jugosas ganancias, libertad financiera, independencia laboral y todos se ilusionaron. Hicieron cuentas, planearon y visualizaron lograr lo que por años querían conseguir, pero fueron engañados. Cayeron en las tácticas de los estafadores que los convencieron de invertir hasta lo que no tenían y terminaron con los bolsillos vacíos y endeudados.

Lo anterior aconteció entre los últimos meses del 2021 y los primeros del 2022, en Colombia, donde se cree que unas 5.000 personas creyeron en Generación ZOE, una empresa que nació en Argentina que se mostró rentable con la promesa de rendimientos exorbitantes, en donde se debía ingresar con inversiones en dólares, pero no era más que un esquema piramidal, donde las víctimas cayeron en la trampa del dinero fácil.

Aunque el número de víctimas no es exacto, solo en Cúcuta y Norte de Santander unas 2 mil personas se dejaron tentar, según cálculos de los mismos engañados y que hoy denuncian ante las autoridades a los responsables en Colombia.

Pero ¿por qué seguimos creyendo en ofertas de inversiones y negocios con increíbles rentabilidades que tienen detrás a captadores ilegales?

Expertas opinan

Para la socióloga colombiana Aura María Puyana, el problema de caer en dichas estafas radica que todos necesitamos el dinero para vivir y más en Colombia, el segundo país más desigual de América Latina.

“Cuando a pesar de trabajar una y otra vez y otra vez, comprobamos que muchos no salimos del círculo de la pobreza, buscar recursos en pirámides de economías ilegales se vuelve un recurso contra las carencias porque nuestros padres fueron pobres, y quizás nuestros abuelos también. Entonces todo termina siendo una escalera hacia volverse multimillonarios”, comentó la socióloga Puyana.

A la larga – asegura- no se trata tampoco de un dinero fácil, aunque así se crea “el afán por lo que se llama dinero fácil es muy popular o recurrente, pero no es ningún dinero fácil, muchas veces al entrar allí se es consciente del riesgo que uno pueda salir tumbado, pero no es sinónimo de crimen sino de la búsqueda de bienestar, que no lo proporciona el Estado”.

Entretanto, la sicóloga rusa-americana María Konnikova, autora del libro ‘El juego de la confianza’ en donde cuenta una serie interminable de fraudes basados en la confianza, asegura que todo se basa en confiar en el otro, en creer las historias que los estafadores quieren que creas o la verdad que quieres escuchar. “Sin confianza una sociedad no existe. No podremos construir sociedades si no confiamos los unos en los otros. Por lo tanto, también somos susceptibles a que los malintencionados se aprovechan para lograr sus maliciosos fines personales”.

¿Qué hacer para no caer?

Gabriela Sequeda Sanabria, magister en Psicología Clínica y especialista en evaluación clínica y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos y experta en terapias de tercera generación, aseguró a La Opinión que las decisiones financieras están relacionas con las emociones y la actitud o creencias que se tiene frente al dinero y advirtió sobre el riesgo financiero que pone a las personas a querer tomar decisiones impulsivas que lleven a ingresos rápidos.

Gabriela Sequeda Sanabria es psicoterapeuta con más de 10 años de experiencia. También es docente universitaria.

“En muchas personas existen necesidades sin satisfacerse y ahí es donde juega un papel importante la relación emocional que los seres humanos tenemos con el dinero. La importancia que se le da a este recurso, la forma en la que se maneja el capital, en lo que gastamos o invertimos, el tipo de ahorro, los proyectos financieros e incluso la escasez”, dijo Sequeda.

La psicoterapeuta considera que para muchas personas el dinero representa orgullo, estabilidad, bienestar, estatus social, además de permitirle adquirir lo que se desea y satisfacer todas las necesidades. Y afirma que por eso el dinero está relacionado con la calidad de vida, adquirir bienes, acceder a mejores servicios de salud, satisfacer gustos y deseos. Es un símbolo social de diferenciación o de autoridad que permite al individuo pertenecer a círculos sociales, entre otros aspectos que son llamativos para la mayoría.

“Sin embargo, el dinero puede cambiar la forma de comportarse, especialmente en aquellos individuos que no han forjado sus características de personalidad, ni han definido qué tipo de persona quieren ser”, advirtió.

Una sociedad de lo efímero

A la pregunta de cómo explicar por qué cada vez son más las personas que les gusta el dinero fácil, la psicóloga enfatizó que todo radica en que “vivimos en una sociedad de lo efímero y lo pasajero, donde el bien individual prima sobre el bien común, en donde la relación con el dinero se da de esta misma manera. En donde se busca sin importar el cómo se llega a conseguir”.

Adicional, la psicóloga sostuvo que las personas en ocasiones actúan bajo el efecto Bandwagon o también llamado razonamiento grupal “aquí juega un papel primordial las redes sociales o los testimonios en donde se vende un mundo ideal, gobernado por el dinero y el consumismo, que lleva a aquellos que ven este tipo de contenidos a querer imitar o seguir modelos para tener esa ‘vida ideal’”.

Por eso, la recomendación siempre será tomar todas las decisiones, incluso las financieras, con cautela, actitud reflexiva, y es necesario desconfiar de promesas muy llamativas, generosas, donde pidan datos personales, claves y fechas de expedición de tarjetas de crédito, donde prometan ingresos excesivos por inversiones bajas.

La psicóloga Sequeda añadió que antes de tomar una decisión financiera, se dediquen unos minutos para:

• Respirar de forma pausada.

• Analizar las ventajas y desventajas de la situación.

• Pedir opinión de expertos y tomar la mejor decisión.

• Evitar gastar dinero en juegos de azar, invertir en áreas no conocidas como los criptoactivos, trading y demás, así como vivir sin fondo de emergencia sin una conducta de ahorro.

“Es claro que el dinero es un recurso necesario en nuestra vida, no obstante, nuestra salud mental y bienestar en general es un recurso mucho más valioso”, finalizó.

La historia se repite

En Colombia, las más famosa captadora ilegal de dinero fue la dirigida por David Murcia Guzmán (DMG) que se extendió por toda Colombia entre 2007 y 2008 y tal fue su éxito que llegó a Panamá, Venezuela y Ecuador.

DMG afectó a unas a 500.000 personas, pero solo por mencionar algunas otras, como Proyecciones DRFE (Dinero Rápido, Fácil y Efectivo) perjudicó a seis millones de personas y en Futuro en Red fueron 80.000 personas las que invirtieron en este negocio.

