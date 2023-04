Este es plan para tramitar el pasaporte sin traumatismos

¿Además del turismo por qué otros motivos están tramitando las personas el pasaporte?

Hay solicitudes del orden académico, empresarial, deportivo, de intercambio gremial, ruedas de negocios internacionales, etc.

¿Por qué motivos puede retrasarse la entrega?

Hay diversos motivos, pero básicamente son porque la huella de la persona no coincida con la que está en la base de la Registraduría, en este caso la Oficina de Pasaportes notifica a esta persona y se traslada al ente registrador en busca de una respuesta. El documento no se expide si los interesados no allegan los requisitos exigidos.

¿Qué les recomienda a las personas que necesitan tramitar el documento?

Lo principal, que tramiten el agendamiento a través de la oficina de Pasaporte y de los medios electrónicos establecidos para este fin. Hay un link que está en la página web de la gobernación (http://vivedigital.nortedesantander.gov.co/cita_pasaporte/), al igual que a través del código QR (ver foto arriba).



Bueno Saberlo…

La plataforma de agendamiento de citas está disponible para realizar el registro de “lunes a viernes a partir de las 8:00 a. m. a 6:00 p. m. o hasta que se complete el cupo de inscripción.

- La cantidad de cupos asignados está por el orden de 250 diarios.

- Si la solicitud no reúne los requisitos ni el interesado se interesa por subsanar, el trámite se suspende.

- El proceso de entrega de pasaporte se realiza a través de la verificación de la identidad del usuario por medio de la toma de la huella digital. En caso de los menores de edad, la huella requerida para la entrega del pasaporte, será la del padre, madre, representante legal o apoderado, única y exclusivamente con quien el menor efectuó el trámite conforme lo establecido en la resolución 6888 de 2021.

- A la fecha, se tiene un total de 1.194 usuarios registrados a la espera de ser atendidos. Cabe resaltar que desde el reporte del 16 de mayo de 2022 se tenía un tiempo de espera de 93 días en promedio; dichas cifras han variado, para el 11 de abril de 2023, tenemos cifras de espera de 37 días aproximadamente.

