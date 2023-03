La historia de Daniel, quien no conoció a su abuelo, asesinado el día que su mamá iba a nacer

Ismael estaba preocupado por su seguridad y la de su familia, que incluía a mi abuela, quien estaba embarazada de su segundo hijo, y ella es mi mamá, pero la rueda del destino no se detiene y ese temor se materializó un tranquilo día de abril.

Los tíos me contaron que esa tarde, el sol calentaba en el pequeño pueblo de Piedecuesta y mi abuelo paseaba tranquilamente cuando sobrevino la desgracia. A las 2:30 de la tarde, el 2 de abril de 1972, un enemigo, llamado Teófilo Quintero, asesinó a mi abuelo.

Fueron necesarios siete disparos de escopeta para acabar con su vida, porque se decía que él estaba cruzado y había que meterle mucho plomo para rematarlo. Ese día Ismael no se había colgado la cadena con la cruz que usaba como amuleto, por eso estaba desprotegido y a merced de su verdugo.

Justo en ese mismo día y hora a su esposa le habían comenzado las contracciones como preludio del nacimiento, pero mi abuelo no alcanzó a llegar al parto y no conoció a su hija, como tampoco nunca pudo estar en sus cumpleaños y en aquellas ocasiones especiales de la vida de los hijos y yo también me privé de tener un abuelo.