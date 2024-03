Norte, una de las regiones donde más se reportan ataques contra la educación

El Catatumbo, la zona más afectada

De acuerdo con el último reporte del Consejo Noruego para Refugiados, ‘Escuelas Seguras’, Norte de Santander es el departamento donde se reporta el mayor número de ataques contra la educación, pues en la región, especialmente en los municipios de Hacarí y Convención se concentran el 39 por ciento del total de los eventos presentados en el país: la mayoría ocurridos de camino a las escuelas.

Lea aquí: Fondo Adaptación respondió a denuncias sobre casas de Gramalote

Otro de los factores que influye en que la deserción escolar aumente, como lo mencionó uno de los docentes del municipio de Hacarí, es que existan garantías de seguridad reales con más presencia de la Fuerza Pública, para que, no solo estudiantes, sino docentes puedan acudir a las aulas de clase sin temor.

“Cuando uno accede a orientar clases en estos territorios, sabe los riesgos que corre, sin embargo, el panorama es cada vez más desalentador, porque podemos empezar el año con 30 o 40 estudiantes y terminarlo con la mitad o menos y es preocupante cuando uno se da cuenta que muchos de estos niños se salen de los colegios para ingresar a un grupo armado o para irse a raspar hojas de coca”, dijo una maestra del Catatumbo consultada por La Opinión.

La docente indicó que, aunque en conjunto con la Secretaría de Educación de Norte de Santander, así como con las alcaldías y otros grupos sociales, se establecen estrategias para lograr que los estudiantes permanezcan en las aulas de clase, “la violencia lleva las de ganar”.

Otro de los factores que afecta el rendimiento académico de los estudiantes es la ocupación de los espacios en las escuelas, pues muchos grupos armados llegan hasta allí y custodian toda la zona, lo que impide el normal desarrollo de las clases.

Entérese: El proyecto con el que buscan más recursos para las regiones

Sardinata, Teorama y La Playa de Belén, son municipios en donde las escuelas, desafortunadamente también han sido víctimas de los actores armados.

“Es cierto que se afectan los estudiantes porque muchos por miedo prefieren no volver y por la situación económica se ven obligados a abandonar los estudios para irse a trabajar. Pero también estamos los profesores, algunos nos quedamos por amor a nuestro trabajo y queremos educar a niños y jóvenes para un mejor futuro, pero nosotros también somos víctimas de amenazas y por eso pedimos traslados y abandonamos los cargos”, expresó un docente de Tibú.

La maestra explicó que, en efecto, quienes no desertan, pero van a las escuelas en medio de estos escenarios de violencia, suelen tener bajas calificaciones, ya que se mantienen dispersos, tratando no solo de aprobar y/o aprender sobre una asignatura, sino también, pensando en “cómo salir vivos, o en que no los reclute un grupo armado o que su familia no sea desplazada”.

Más información: ¡Sabroso contrato! Presidencia renovó su relación con el bailarín Nerú, amigo de la primera dama de Colombia

Desde la Secretaría de Educación de Norte de Santander, cuando se presentan situaciones en contra de instituciones educativas, se activa una ruta especial que comienza con el reporte del establecimiento afectado, para luego pasarlo a la Secretaría de Gobierno que lidera la ‘Mesa de Prevención y Garantías de No Repetición’, para que la Fuerza Pública actúe, especialmente con las amenazas de minas o bombas.

No obstante, son situaciones que, señalan los docentes, suelen ser difíciles de controlar, pues los grupos armados desafortunadamente tienen el control de estos territorios, por lo que hacen un llamado para que las escuelas se conviertan en escenarios de paz y los estudiantes no se vean obligados a abandonar sus estudios.