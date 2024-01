Ábrego estuvo más de 15 días sin agua

Los habitantes del municipio de Ábrego estuvieron casi todo el mes de diciembre sin el preciado líquido vital, de hecho, algunos fueron hacia los ríos más cercanos para bañarse, lavar sus ropas y trastes, e incluso, hacer sus necesidades.

Las viviendas, restaurantes, hoteles y cualquier otro establecimiento, se quedaron sin el servicio, generando alarma en el pueblo.

“Fue terrible, estuvimos bregando casi todos los días y nadie nos daba respuesta. En la noche, llegaba un poquito que solo se podía usar para preparar los alimentos”, mencionó Maritza Rangel, residente del barrio Calle Central.

Según Huber Sánchez, alcalde de Ábrego, el problema fue debido a la falta de mantenimiento en la planta de tratamiento de agua, pues los cuatro motores que ayudan a cubrir cada sector, estaban dañados y en un estado muy deplorable.

“Solo funciona un motor y medio, nada más. Vemos que ayudan a darle presión a la parte alta del municipio, por eso es que los barrios como Villa del Rosario, San Pedro, San Luis, San Rafael, La Central, entre otros, no tienen agua porque no tenemos los equipos”, informó Dairo Torrado, jefe de la Unidad de Servicios Públicos de Ábrego, mostrando en un video las pésimas condiciones de los aparatos y aclarando la situación a la comunidad.

Lea aquí: Aún hay ‘Corazones de Barrio’ pendientes en Cúcuta

Ante la situación, varias personas expresaron su descontento y le exigieron a la nueva administración que compraran nuevos equipos que contribuyeran a mejorar la calidad del servicio.

Sin embargo, muchos afirmaron que desde hace un tiempo no estaban bebiendo el líquido potable en buenas condiciones. “A mí me daba desconfianza, porque llegué a sentirla con mal olor, el color no era el mejor y cuando la hervía quedaba algo en el fondo, como si fuera barro”, comentó una habitante.

Las acciones

En sus primeros días de mandato, Sánchez, pidió ayuda a la Defensa Civil, al Cuerpo de Bomberos, la empresa de Servicios Públicos de Ocaña y a la Gobernación de Norte de Santander, para suministrar el preciado líquido a cada vivienda.

“Ya se logró recuperar dos motores. Con la ayuda, yo creo que en estos días ya surtimos de agua a todo el municipio y estamos volviendo de nuevo a la normalidad”, dijo el funcionario, quien también señaló que es la primera vez que en Ábrego se quedan por mucho tiempo a la deriva en cuanto un problema de este nivel.

Conozca: ¿Cuándo reabre la Oficina del Sisbén de Cúcuta?

Por su parte, Marina Lozano, secretaria de Gestión del Riesgo de Desastres de Norte de Santander, explicó que se puso en marcha un plan de abastecimiento en dicho casco urbano con dos carrotanques, cada uno con una capacidad de 3.200 galones, es decir, 12.331 litros de agua.

“Estamos muy atentos y al pendientes de lo que suceda”, precisó Lozano, quien dejó en claro que este plan de contingencia permanecerá una vez la situación que se vive en el acueducto quede resuelta.

Otras voces

A pesar de que muchos no tuvieron el servicio, otros, en cambio, no presentaron ningún inconveniente. “Es que la gente de acá no tiene la costumbre de tener un tanque para almacenamiento. Donde yo vivo se tiene uno aéreo y el líquido llega racionado y nos ha ido bien con eso”, mencionó Edgar Ropero, abreguense.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.