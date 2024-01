Ábrego registró nuevo recórd de temperaturas

El Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales, Ideam, confirmó que en las últimas horas un total de nueve zonas del país registraron altos históricos en las temperaturas, con ciudades que estuvieron un grado por encima de sus máximos esperados.

Como anticipó la entidad, la Región Caribe está atravesando la mayor intensidad del fenómeno de El Niño, debido a que este evento climático coincide con la temporada de menos precipitaciones, con efectos más pronunciados que en otras áreas del país.

San Andrés es uno de los puntos más afectados de la región, ya que en temporada normal tendría para esta época del año una temperatura máxima de 31° C, pero que registró 32° C durante la jornada de hoy. Caso similar sucede con Providencia, que registró 31,3° C cuando debería rondar 30,8° C.

Otras de las zonas afectadas son Santa Marta, en Magdalena, que se ubicó en máximos 36,9° C, cuando debió estar sobre 36,6° C. En Sahagún, municipio de Córdoba, las temperaturas rozaron 37,6° C.

En algunos departamentos de la Región Andina también se sintieron los efectos, como en Ábrego (Norte de Santander), que alcanzó temperaturas de hasta 32,8° C. Lo mismo sucedió en Lebrija, con máximos de 31,4° C. Gámbita, reconocido municipio de esa región, registró 28,8° C.

El Ideam también aseguró que el municipio de Jerusalén (Cundinamarca) registró máximos de 40,4° C, mientras que Villahermosa (Tolima) las temperaturas alcanzaron 25° C.

