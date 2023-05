Asamblea rechazó el relleno sanitario en La Esperanza

Acudiendo al llamado de la Asamblea de Norte de Santander, ayer se llevó a cabo el control político al proyecto que busca poner en marcha un relleno sanitario en el municipio La Esperanza. La Corporación decidió citar a la Corporación autónoma regional de la Frontera Nororiental (Corponor), la secretaría de Planeación y Medio Ambiente del departamento, así como al Comité conformado por esta comunidad de No al relleno sanitario.

“A cualquier persona le preocupa que un proyecto de este impacto, que tendría 628 toneladas de basura al día, llegue a su comunidad. Basura de 12 municipios de tres departamentos. Cuando hablamos de impacto ambiental, debemos hablar de impacto por contaminación en este caso del ambiente y de las aguas”, dijo el diputado Rafael Cáceres.

Por su parte José Luis Cortés, habitante de la vereda Medio Vijagual, ubicada en la zona rural del municipio La Esperanza, donde se planea construir el relleno sanitario, indicó que su comunidad ha trabajado durante muchos años en mantener una zona equilibrada ambientalmente y este proyecto los afectaría considerablemente. “Con la construcción de este relleno nos obligarían a un desplazamiento y esto es un genocidio que cometerían con todas las comunidades que están allí”, dijo el ciudadano añadiendo además que de esa vereda son más de 40 familias las que se verían afectadas.

Afectación ciudadana

Señala la comunidad que no hay certeza de que se haya hecho un estudio adecuado sobre el impacto ambiental que tendría ese relleno sanitario en el municipio. “Hay un gran porcentaje de habitantes del municipio que no están de acuerdo con que se les haya escogido para botar la basura de otros departamentos del país como César y Santander. Es un error contemplar esta posibilidad, afectaría los cultivos y la actividad económica de muchas familias, no nos convirtamos en el basurero del oriente colombiano. Me opongo rotundamente a esta posibilidad de este relleno sanitario”, dijo el diputado Juan Carlos García-Herreros.

El terreno del relleno que sería de al menos 800 metros de ancho estaría ubicado junto a dos quebradas importantes del municipio. “Le pedimos a las autoridades que se pongan en nuestro lugar y que tengan en cuenta los diferentes atropellos u omisiones que se han cometido en todo este proceso. Estaríamos comprometiendo no solo el futuro de nuestros niños, sino también la salud de nuestros abuelos”, dijo Uber Salcedo, secretario del comité No al relleno sanitario.

¿Cuál es la posición de la autoridad ambiental?

“Estamos en el deber legal de admitir las solicitudes para licencia ambiental y con base en esa admisión estudiar los procedimientos establecidos, posteriormente se inicia el proceso de evaluación. Una vez se analicen las situaciones incluyendo el tema de calidad humana, la corporación procede a dictar el acto administrativo correspondiente, el cual también es susceptible de un recurso de apelación. En el caso de La Esperanza estamos en el proceso de evaluación. Emitir una comunicación en este momento sería ir en contra del debido proceso”, indicó María Eugenia Ararat, de la oficina Jurídica de Corponor, quien anunció una socialización con la comunidad sobre el proyecto en los próximos días.

Los diputados manifestaron su apoyo a la cancelación de la licencia ambiental del proyecto, respaldando el clamor de la comunidad. También señalaron que en el caso del alcalde de La Esperanza, Antonio María Pérez, y del director de Corponor, Gregorio Angarita, los funcionarios dieron poca importancia al control político al no asistir al mismo.



