‘Cese al fuego para respetar la vida’

Tibú volvió a estar en el centro de la atención nacional, pero esta vez no por algún suceso de violencia, como suele ocurrir, sino por un hecho trascendental que llenó de esperanza y alegría a los campesinos de la zona, a los familiares de los integrantes de la Fuerza Pública y de la disidencia de las Farc, que son los directamente afectados por el conflicto armado que hoy se vive en este municipio y en todo el departamento.

La espera por ver materializado ese acuerdo de cese al fuego entre los delegados del Gobierno de Gustavo Petro y del Estado Mayor Central de las Farc, bajo el mando de ‘Iván Mordisco’, llevó a que se vivieran algunos momentos de tensión entre la población, que aguardó paciente a que se instalara formalmente la Mesa de Diálogos de Paz y a que se conocería el acuerdo que tendrá una vigencia de 3 meses.

Tras una larga espera, los ánimos de algunos asistentes se exaltaron, pues campesinos y comunales de Tibú expresaron su inconformismo por la ausencia de la delegación del Gobierno de Petro en el club deportivo Barquito, luego de tres horas, pues el acto estaba dispuesto para arrancar a las 9:00 de la mañana y no se dio.

Los ánimos se caldearon a tal punto, que las organizaciones campesinas y comunales que estaban en el recinto, volvieron a amenazar con que se irían a un paro nacional, con bloqueos y otras acciones. Además, le reclamaron al Gobierno por la falta de seriedad al no cumplir la hora que se había estipulado para arrancar el encuentro.

El evento que estaba para empezar a las 9:00 a. m., arrancó hacia las 12:40 p. m., bajo un ambiente de tensión.

“No entendemos la mamadera de gallo del Gobierno, queremos que se inicie este acuerdo y no aparece nadie a decirnos qué pasa. Hemos visto la seriedad por parte de Estado Mayor Central de las Farc, que llegaron temprano, pero el Gobierno pareciera que no quiere los diálogos de paz”, sostuvo uno de los delegados de los campesinos, quien también aseguró que si antes de la 1:00 p. m. no llegaban los representantes de Petro, se irían al paro nacional.

La situación fue tal, que mientras que en el salón donde estaba todo dispuesto para el encuentro, los representantes de la comunidad y los campesinos se mostraban molestos, atrás en un quiosco se encontraba Andrey Avendaño y otros delegados del EMC de las Farc en una pequeña reunión con los delegados de los países y organizaciones garantes.

Se enfriaron los ánimos

Hacia las 12:40 p. m., los ánimos se comenzaron a enfriar cuando llegó un bus con los delegados del Gobierno; de inmediato las comisiones de los organismos internacionales y de la iglesia Católica, que fueron las primeras en llegar al club para acompañar este proceso de paz, se acomodaron en las sillas de los invitados, mientras que una banda marcial de un colegio de Tibú comenzó a sonar.

Pero la comisión del Estado Mayor Central de las Farc, encabezada por Avendaño, líder de la disidencia del Frente 33, decidió salirse del salón y esperar a que los delegados de Petro saludaran y se acomodaran en la mesa principal, minutos después ellos ingresaron y se acomodaron en los puestos que tenían al frente de todos los invitados.

De inmediato, la presentadora tomó el micrófono y anunció que se daba inició a la instalación de la Mesa de Diálogos de Paz; inmediatamente, el mal momento vivido minutos antes, se borró y quienes anhelaban ese instante, cambiaron de semblante y el ambiente de incertidumbre cambió para darle paso al optimismo y la felicidad.

Una vez se terminaron los himnos de Colombia, de Norte de Santander y de la guardia campesina, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, tomó la palabra y sostuvo que, “estamos aquí en representación de nuestro presidente Gustavo Petro, honrando la vida, honrando todos los dolores y sufrimientos que han vivido el pueblo del Catatumbo y de todo el país…”

Agregó: “estamos aquí en un gran momento, en una prueba fundamental para que juntos, al lado del Estado Mayor Central de las Farc, construyamos la paz con justicia social y ambiental. Hace ocho días anunciábamos aquí en esta misma población el inicio de una terminación de la guerra y hoy suscribiremos delante de ustedes unos compromisos concretos y específicos que nunca se habían hecho en ningún proceso de paz”.

El funcionario dejó en claro que el cese al fuego solo será de tres meses y no de 10 como se llegó a hablar en algún momento en las reuniones que tuvieron en Suárez, Cauca. El Alto Comisionado para la Paz también indicó que todo esto se está haciendo en medio de una desinformación y de poderes que no quieren que se llegue a un feliz acuerdo, mostrando que las armas no son necesarias para llegar al poder.

Mientras que Camilo González Posso, coordinador de la Mesa de Diálogos de Paz, señaló que, “la Mesa de Diálogos de Paz es parte del ciclo de solución política negociada iniciada en Colombia en 1991, relanzado en 2016 con el vigente Acuerdo del Colón entre el Estado y las Farc EP. El reto de la paz grande, de la paz total, es culminar pacíficamente la tarea histórica de sacar las armas de las luchas por poder y por riqueza”.

Se espera que dentro de 15 días la Mesa de Diálogos de Paz arranque en Tibú.

Añadió: “En los acuerdos y protocolos firmados se expresa la voluntad de las partes de poner por encima de toda consideración el trabajo de buena fe para ayudar a que el 2024 sea el año del salto adelante hacia la terminación de las guerras y del uso de las armas en las luchas de poder en Colombia”.

Y para culminar los discursos de la instalación, Andrey Avendaño aseguró que esperan tener unos logros importantes para el pueblo víctima de una guerra sin cuartel, donde se han matado entre hermanos.

Quienes integrarán las dos delegaciones en la mesa de diálogos serán: por parte del Gobierno, Gloria Quiceno; Fabio Valencia Cossio; Feliciano Valencia Medina; Luz Dary Landázuri; Yesid Arteta; Óscar Gerardo Salazar; los coroneles Luis Alfonso Novoa y Jenny Calvo, de la reserva activa de la Policía.

Y por el Estado Mayor Central de las Farc, son: Andrey Avendaño, jefe de la delegación del EMC; Sebastián Martínez, Tomás Ojeda, Leopoldo Durán, ‘Javier 33’, Franco Ramírez, Fernanda Briceño, Alexander Farfán.

Quedaron muchas dudas

A pesar de la noticia de la instalación de la mesa de diálogos y del cese al fuego, son muchas las dudas que quedaron entre los líderes sociales, comunales y campesinos, pues no se conocieron las propuestas concretas que se discutirán.

“Lo que escuchamos en boca del representante de la disidencia de las Farc son temas que se han dicho con el anterior proceso de paz con las extintas Farc, ahí lo único que se vio es que pareciera que la discusión se centrará en temas locales y no nacionales. Eso se vio como si lo hubiesen hecho como para salir del paso”, señaló un líder social.

A esto se suma que nadie entregó una explicación del por qué nuevamente los delegados del Gobierno se tardaron tanto para llegar a la instalación de la mesa de diálogos, o si otra vez hubo problemas con el acuerdo del cese al fuego, que fue firmado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Y lo más incomprensible fue por qué el Mindefensa no estuvo en el encuentro, y en vez de él vinieron las ministras de Ambiente, Susana Muhamad González; de Agricultura, Jhénifer Mojica; y de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

Además, tampoco se comprendió cómo el presidente Petro en vez de hablar sobre lo que significaba la instalación de la mesa de diálogos en Tibú, prefirió escribir en la red social X lo que está sucediendo en Gaza.

Algunos asistentes al evento también se preguntaron cómo se desarrollarán esas mesas de diálogos y en torno a que circularán las discusiones. Sin embargo, se conoció que en Nariño, Cauca, Guaviare, Norte de Santander y sur de Bolívar, podrían ser donde se darán los espacios de negociación, además instalarán puntos de verificación y monitoreo del cese de fuego.

La delegación del EMC también se desplazará por algunos puntos del país para hablar con los integrantes de esa organización ilegal sobre cómo será el reglamento interno de la mesa, así como tiempos y metodología.

Estas y otras muchas más son las inquietudes que volvieron a circular ayer, al terminar el evento.