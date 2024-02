Controversia educativa en Pamplona: acusaciones de bachillerato ilegal

“Solo hacemos la publicidad”

La Opinión se comunicó con Frank Castro, uno de los representantes legales del ‘Centro de Formación a la Medida FK’, quien manifestó que toda la información ha sido malinterpretada, tanto por quien interpuso la denuncia, así como por la Secretaría de Educación.

Castro señaló que el Centro de Formación lo que realizó fue un convenio con la Fundación Fundaved (organización sin ánimo de lucro, creada para ofrecer de manera directa o a través de otras instituciones, programas de formación avanzada en diversas áreas del conocimiento) y el Centro Educativo Integral Latinoamericano (Ceil) de Bogotá, para promocionar los programas de bachillerato, pero ellos no son quienes entregan los títulos ni orientan las clases.

“Ceil es quien certifica a los estudiantes, no nosotros, ellos pertenecen a Bogotá, no a Norte de Santander, pero el convenio era hacerlo para poder ofertarlos, pero a nombre de nosotros no aparece nada, porque todos los documentos reglamentarios están a nombre de Ceil”, dijo Castro.

El representante del Centro de Formación indicó que su único objetivo era ofrecer publicidad para que las personas interesadas conocieran de la oferta, ya que todo el proceso de validación del bachillerato es totalmente virtual.

Castro precisó que ellos cuentan con el permiso del Ministerio de Defensa, pues su misión principal es ofertar cursos de vigilancia y escoltas, aunque, adicionalmente, de manera no formal, han implementado cursos de primeros auxilios, de extintores, de belleza, entre otros.

“Nosotros somos el puente para brindar información a las personas interesadas, porque para eso está el convenio, pero quien puso la denuncia no ha dado la cara y sentimos que no se ha hecho la investigación adecuada de cómo funciona todo”, mencionó Castro.

La Opinión encontró que el ‘Centro de Formación a la Medida FK’ está registrado ante la Cámara de Comercio de Pamplona desde julio del 2018 y cuentan con el NIT 1094244843-2, bajo la modalidad de educación no formal.

Asimismo, se conoció que ayer, la Secretaría de Educación de Norte de Santander y el FK acordaron reunirse el miércoles de la próxima semana, para revisar nuevamente el caso, pues Castro señala que “su reputación y buen nombre se están viendo muy afectados”.

