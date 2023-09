Crisis por agua en conjuntos del Anillo Vial Oriental

Aqualia, prestadora de servicio de agua en Villa del Rosario, señaló que desde el punto de interconexión que tienen con la compra de agua en bloque en el sector de Villa Silvania, las presiones se han reducido por completo y aún desconocen el motivo.

“Para poder abastecer todo el sector del anillo vial y Boconó lo hacemos desde Lomas, otro punto de interconexión (…) Nosotros no podemos dar prestación en un tiempo menor de 5 días, no podemos dar continuidad en la prestación porque no contamos con la presión suficiente y necesaria” señaló Gerson Guerrero, director técnico de obras de Aqualia.

La entidad también afirmó que las personas no duran más de 5 días sin agua en sus casas, pero que constantemente se hacen reparaciones en las redes de acueducto por su antigüedad y esto hace que el tiempo sin este recurso sea mayor.

Pendiente reunión

Hoy, habrá una reunión con la Procuraduría, Fiscalía, el alcalde de Villa del Rosario, Carlos Julio Socha; Diego Hurtado, jefe de servicio de la empresa Aqualia, y diferentes administradores de los conjuntos para escuchar las mejoras y soluciones de este servicio.

