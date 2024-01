Docentes de Norte buscan frenar la violencia

Profesores, directivos y orientadores de la Red nortesantandereana por una Escuela sin Violencia, participaron en la primera jornada pedagógica del año con el ánimo de seguir fortaleciendo el proceso y abordar los criterios de implementación del instrumento del Observatorio de Paz Escolar.

En 2022, nació la Gran Alianza por la Paz desde la Educación, integrada por la academia, organizaciones y entidades del sector público privado, que se preguntaban de qué forma se podía mejorar la convivencia escolar y cuál sería la estrategia adecuada para aplicar en la misma.

Los profesionales se dieron cuenta de que no tenían datos sobre los problemas que se presentan en las aulas de clase del departamento y que no contaban con información sistematizada, real, oportuna y pertinente que permitiría a las instituciones educativas y a la misma Red, conocer aquellos hechos que afectan la paz escolar.

Conozca: Acueducto de Tibú no corre riesgo de contaminación por derrame de crudo

“Estamos trabajando por mera percepción, no tenemos cifras y sin ellas, no podemos tomar decisiones serias y responsables frente a la estrategia que más le convenga a un colegio en específico, porque por percepción podemos decir que el problema más difícil es el consumo de drogas, pero no hay datos que lo patenten”, afirmó Miriam Támara, directora de la Red nortesantandereana por una Escuela sin Violencia y coordinadora de la Gran Alianza por la Paz desde la Educación.

Por tanto, surgió la necesidad de crear el Observatorio de Paz Escolar, el cual es una estrategia de carácter pedagógico, académica, con rasgos investigativos, orientado al monitoreo, estudio y análisis de los fenómenos internos y externos que afectan la convivencia escolar y en consecuencia, la paz en la comunidad educativa.

Su implementación contempla la observación y registro de las estrategias aplicadas para consolidar una convivencia favorable y avanzar en escuelas seguras como territorio de armonía y amistad.

Entérese: Operan de emergencia al alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo

“Queremos prevenir esas situaciones que tienen muy alteradas nuestras comunidades educativas. La pandemia visibilizó una realidad que muchas veces queríamos ocultar que es la violencia, tanto en la casa como en la escuela, es un problema de salud pública”, dijo Támara.

Por percepción, los casos de violencia que más se ven en las instituciones son el uso de sustancias psicoactivas, ciberacoso (intimidación por redes sociales), sexting (envío de contenido sexual a otra persona por internet) y grooming (adultos que crean perfiles falsos y se hacen pasar por menores de edad con el objetivo de abusar sexualmente de los niños).

“El instrumento arrojará de manera técnica y científica el cómo es la situación en cada escuela. Por ejemplo, si la alarma es por drogas, conocer cuántos jóvenes son, sus edades y otras características”, precisó.

Infórmese: ¿Qué va a pasar con el transporte escolar para los estudiantes de la frontera?

En el encuentro se reunieron docentes del área rural y urbana, quienes contaron sus experiencias con este tipo de situaciones en sus instituciones. Además, algunos comentaron que gracias a los trabajos realizados se han podido disminuir los casos.

José Humberto Pérez, profesional del Área de Calidad de la Secretaría de Educación de Norte de Santander, mencionó que vienen adelantando espacios de diálogo con los planteles educativos de las zonas rurales para fortalecer la convivencia escolar.

Pérez también recordó a los maestros (los que ejercen su profesión en los diferentes municipios de Norte de Santander), la ruta de atención integral para violencia sexual, la cual indica qué hacer cuando se presenten estas situaciones, tanto de profesor a estudiante y de alumno a otro.

Redacción: Valentina Robles Angarita

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.