Drenarán laguna formada por avalancha en Villa Caro

Con el empleo de maquinaria pesada y la asesoría de expertos, la Consejería Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres iniciaría en los próximos días el drenaje de una laguna que se formó en la parte alta de la vereda El Molino, en el municipio Villa Caro y que mantiene en riesgo a más de 70 familias.

Este martes se sostuvo en una reunión en Ábrego, en la que estuvieron presentes Juan Carlos Jácome, alcalde de ese municipio; Carlos Daniel Serrano, alcalde de Villa Caro, Adriana Arias, consejera departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres y representantes del Ministerio Público.

Los entes territoriales llegaron a algunos acuerdos con la comunidad para detener que los habitantes de la zona de alto riesgo bloquearan la vía que comunica Cúcuta con Ocaña, como señal de protesta para exigir que la atención de los deslizamientos.

Giovanni Becerra, habitante del sector el Tarrita, en el municipio de Abrego y vocero de las familias afectadas dijo que los alcaldes y la Gobernación se comprometieron a atender en primera instancia el represamiento de agua que constituye una amenaza para la zona rural de ambos municipio.

Lea también: Pamplonesa es la nueva subdirectora de Análisis del Riesgo en la UNP

Explicó que, entre otras cosas, les dijeron que llevarán al lugar una máquina retroexcavadora para tratar de ir haciendo un caudal que permita la salida del agua de manera controlada.

También se habló de poder bajar un poco el nivel de la misma con el empleo de motobombas y mangueras de más de cuatro pulgadas. “Dijeron que a partir de esta semana van a trabajar en eso y que el lunes a más tardar van a iniciar con las máquinas”, expresó.

Becerra contó que en la mesa de concertación estuvieron miembros de unas 70 familias afectadas, quienes manifestaron su intención de trancar las vías el próximo lunes si los acuerdos no se cumplen.

Con respecto a los subsidios para las familias damnificadas no les hicieron ninguna promesa porque, según señaló, los alcaldes indicaron que no contaban con recursos para generar ese tipo de ayudas y que la Gobernación no les había adjudicado fondos con ese destino.

“Las familias hicieron énfasis que lo realmente urgente era sacar el agua de esa laguna para no seguir corriendo el riesgo, pero les hicimos saber que si no cumplen tomaremos las vías de hecho porque si anunciamos un cierre de vías no habrían venido hasta aquí”, comentó.

Tres acuerdos

Laura Quintero, personera de Ábrego que estuvo en representación del Ministerio Público en la reunión que se realizó en la Institución Educativa Rural El Tarra, explicó que en el encuentro se fijaron tres compromisos por parte de la Gobernación.

Le puede interesar: Puente Benito Hernández, un aporte a la movilidad y la recreación

El primero tiene que ver con drenar el agua de la laguna en la parte alta de la vereda El Molino pero de forma controlada, mediante el empleo de maquinaria aunque se va a evaluar la posibilidad, con ingenieros militares, de realizar explosiones controladas para despejar las rocas que pudieron quedar represadas.

Por otro lado, se acordó establecer cuatro puntos de monitoreo en áreas específicas que permitan, con la ayuda de la comunidad, alertar ante cualquier evento que pueda presentarse por el inicio de la temporada de lluvias.

“Ellos están evaluando si se hace por medio de radios que tengan una frecuencia amplia porque es una zona bastante alta y no podría hacerse mediante otros equipos”, contó.

El tercer acuerdo fue a cerca del mejoramiento de las vías por parte de ambos municipios, debido a que la comunidad está teniendo problemas para sacar los cultivos de la zona.

La personera dijo que como Ministerio Público hicieron el acompañamiento y recibieron el acta firmada que enviarán a la Procuraduría Regional de Norte de Santander. “El objetivo es que nos ayude a hacer el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos porque como la Gobernación es el orden departamental, pues está por fuera de la competencia de esta personería”, declaró.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion