En la región siguen operativos por registro de vehículos

Si usted es ciudadano colombiano y está conduciendo un vehículo venezolano sin el certificado de internación, ni la tarjeta de registro, puede estar en riesgo de que se lo decomisen, recordaron las autoridades y veedores de movilidad después de que el pasado martes se conoció un nuevo caso en un puesto de control ubicado en la entrada al municipio de El Zulia.

Tras la apertura vehicular de la frontera, la cual ha tenido dos fases de flexibilización, desde el pasado 9 de febrero volvieron a aplicarse los controles en las diferentes vías de la ciudad y del departamento, siendo uno de los requisitos la tarjeta de registro, la cual poseen cerca de 64.000 vehículos desde el 2019, o la respectiva Tarjeta de Movilidad Fronteriza con su internación.

El tema volvió a ser centro de debate después de conocerse el caso de la aprehensión de una vans Hyundai que era conducida por un ciudadano colombovenezolano. Según conoció La Opinión, el ciudadano aportó todo lo referente con su licencia de conducción, SOAT, certificado de técnico mecánica, pero el vehículo no estaba registrado y según el Registro Único Tributario (RUT), su domicilio de residencia se encuentra en Colombia.

Por su parte, el afectado, Albeiro Amaya, quien nació en Venezuela pero tiene la cédula colombiana, dijo que la norma no es clara respecto a la zona de circulación, desconociendo que no podía ir a El Zulia.

“El vehículo es de mi propiedad, pensé que por la apertura de frontera la circulación era normal y al darle mi cédula colombiana al policía de la Polfa me pide el registro, y me dicen que me la incautan por no tener registro y por circular en El Zulia. Por estar la frontera recién abierta no se saben muchas cosas y los funcionarios tampoco tienen claridad”, manifestó a medios de comunicación.

Cabe recordar que el Instructivo Integral de Frontera, el cual entró en vigencia desde el pasado 9 de febrero, indica que los vehículos extranjeros procedentes de la República Bolivariana de Venezuela sólo podrán circular en los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario.

En el mismo instructivo se especifica que si los vehículos requieren desplazarse a otro municipio del departamento Norte de Santander o del país, deberán dirigirse a la autoridad aduanera, que en el caso de la vans no se aportó, según las fuentes consultadas.

Llamado a la prevención

Si bien en el mismo Instructivo Integral de Frontera se habla de los requerimientos para que los vehículos venezolanos puedan circular en la ciudad, no se especifica si es necesario el registro. En la norma se deja claro que los vehículos que pueden transitar sin registro son los conducidos por personas venezolanas que sellen pasaporte a la entrada de los puentes internacionales, los cuales deben demostrar que están de paso por Colombia, además de portar el SOAT.

Así las cosas, los controles por parte de la Policía Fiscal y Aduanera y la DIAN siguen en el área metropolitana, por lo que cualquier ciudadano que no cumpla con las normas de internación o de registro recibirá la aprehensión de su vehículo.

En este contexto, Hugo Santiago, presidente de la Veeduría de Tránsito de Cúcuta, invitó a los conductores colombianos de vehículos extranjeros a que lo hagan solamente con tarjeta de registro en mano.

“La Ley 1955 de 2019 habla de que todo vehículo que circule por las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo deben estar registrados en esa zona. Como la ley está vigente, la DIAN o la Policía pueden detener el vehículo y pasarlo a disposición de la DIAN para que lo incaute por no tener la tarjeta”, manifestó en entrevista a inicios de febrero.

