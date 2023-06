En marcha, construcción de 128 viviendas en Gramalote

Luego de una espera de doce años, en medio de una accidentada contratación y ejecución de obras, donde reinaron las dilaciones, las protestas y los desacuerdos, se inició la construcción de las 128 viviendas pendientes en Gramalote.

Esa era la misma cantidad de familias que seguían sufriendo las consecuencias de una falla geológica que arrasó con el pueblo en el año 2010, porque el proyecto de recuperación que se hizo de la mano con el Fondo de Adaptación para construir 850 viviendas que fueron destruidas, no se culminó.

El incumplimiento de la Unión Temporal Nuevo Gramalote, antigua contratista del proyecto que ahora enfrenta un litigio arbitral, dejó muchas casas sin terminar y algunas que ni siquiera se comenzaron, lo que dio paso a un largo proceso del que, finalmente, comienzan a verse luces.

El Consorcio Viviendas Gramalote que ganó la licitación para la obra inició hace unas semanas los trabajos de ejecución del proyecto con un contrato que se fijó por una suma de $17.000 millones para devolverles a los gramaloteros la esperanza de tener sus viviendas en enero del 2024.

Cristopher Vargas Riveros, alcalde del municipio de Gramalote, dijo que en unos dos meses, será necesario realizar una adición al contrato por parte del Fondo de Adaptación, debido a que en el proceso de pre construcción hubo una revaloración de la obra. Andrés Parra, líder del equipo de trabajo Infraestructura Resiliente y Macro Proyecto Gramalote, perteneciente al Fondo de Adaptación, explicó en esa oportunidad a La Opinión que cuando hicieron las evaluaciones técnicas con los expertos se encontraron con algunas complejidades en las obras.

Explicó, por ejemplo, que las viviendas presentaban distintas fases de ejecución y en el caso de las que estaban parcialmente construidas, requerían su completa demolición para iniciarlas desde cero porque presentaban deterioros de material y fallas estructurales.

Por su parte, el alcalde aclaró que los inconvenientes relacionados con la revalorización fueron subsanados con el acuerdo de hacer los adicionales, de manera tal de no demorar más la construcción de las viviendas que deberían entregarse el 17 de enero del 2024, indicó.

El impuesto predial

Jimmy Wilson Gómez, veedor ciudadano de Gramalote que asumió parte de la vocería de los afectados ante los entes territoriales, señaló que los trabajos han ido avanzando con éxito y eso ha generado algo de tranquilidad entre las familias afectadas.

“La construcción se inició ya por el sector sur del municipio y van muy bien hasta ahora. Tenemos entendido que está pendiente un adicional de $4.300 millones que tiene que desembolsar el Fondo de Adaptación para que se termine la obra, pero esos y otros temas los vamos a tratar en un foro de auditoría que tenemos esta semana”, indicó.

Gómez explicó que otro punto a tratar en ese encuentro y que han expuesto las familias damnificadas tiene que ver con el impuesto predial, ya que cuando se inició el proyecto con la primera contratista, a los propietarios les hicieron firmar las escrituras de unas viviendas que todavía no existían.

En consecuencia, algunas acumulan deudas de hasta $300 y $400 millones desde el año 2018, cuando comenzaron a llegarles los cobros del impuesto. “Eso es algo que no nos han solucionado y se han demorado en darnos una salida. Nosotros no queremos llegar a final del proceso y que, una vez nos entreguen las viviendas, ya eso no se pueda remediar porque vamos a vernos obligados a pagar un impuesto de un bien físico del que no tuvimos goce y disfrute en todo este tiempo”, explicó.

