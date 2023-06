En Toledo anhelan un nuevo hospital que no llega

Molestos. Así se encuentran los habitantes del municipio de Toledo, dado que desde hace varios años están a la espera de la construcción de un nuevo hospital que les permita atender todas las necesidades de los habitantes en materia de salud, pero, desafortunadamente, las obras del tan esperado centro asistencial, que ya deberían haber concluido, están suspendidas desde el año pasado.

Enith Avendaño Mendoza, veedora del proyecto, manifestó que lo que les han dicho es que las obras están paralizadas porque los diseños que tenían no correspondían con lo que la norma exige y, además, porque se requerían más recursos para poder adelantar la construcción.

En este sentido, precisó que aunque desde diciembre del año pasado están listos los nuevos diseños, ahora el problema radica en que no se han podido gestionar los recursos faltantes.

Avendaño manifestó que la Gobernación de Norte de Santander se había comprometido a facilitar un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), documento mediante el cual se garantiza la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender un gasto determinado, pero hasta la fecha no se ha generado.

“La Gobernación debe generar el CDP por $3.100 millones para terminar la obra del hospital, pero hasta tanto no se genere, el trámite que la ESE está haciendo en el Ministerio de Salud no tiene ningún resultado, porque para que el ministerio destrabe el proceso de la obra, primero debe estar el CDP”, agregó Avendaño.

La veedora precisó que actualmente el centro de salud con el que cuentan en el casco urbano funciona en la antigua casa de las monjas, una propiedad de la Curia de Pamplona, pero que no cuenta con los espacios adecuados para atender las necesidades de los pacientes.

“Si cualquier casa sirviera para un hospital, pues no construiríamos hospitales. La infraestructura hospitalaria es específica y a pesar de que se presten la mayoría de servicios, se cumple de manera deficiente. Existen aparatos de bacteriología que no están en condiciones óptimas, no hay salas de espera y, por lo tanto, a la gente le toca pararse ahí en los andenes de las calles esperando a que le den entrada”, comentó Avendaño.

La veedora señaló que la molestia es grande, pues anteriormente contaban con un hospital que, aunque no estaba en las mejores condiciones, cubría los servicios básicos, pero fue demolido en el 2021 para construir la nueva infraestructura que está abandonada.

“Sabemos que si se retoman los trabajos, se debe otra vez demoler lo que ya habían hecho y levantar nuevamente los cimientos”, añadió.

Qué dice la ESE

Katherine Calabro, gerente regional de la ESE Regional Sur Oriental, le comentó a La Opinión que la ejecución del contrato sigue suspendido, porque están a la espera de que el Ministerio de Salud y Protección Social apruebe los nuevos estudios y diseños que ya fueron presentados.

Sin embargo, para dicha revisión se requiere del CDP de los recursos adicionales para el proyecto que, según precisó, ya están asegurados por parte del departamento por un concepto de $3.167.810.162,59, sin obras de urbanismo.

Se conoció que la ejecución de la obra comenzó en febrero de 2021 por un valor de $6.377 millones, alcanzando un avance del 36,2%.

