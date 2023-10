Estudio revela factores críticos en accidentes de tránsito en Norte de Santander

Norte de Santander

El capitán Yeison Andrés Cuadros, jefe encargado de la seccional de Tránsito y Transporte de Norte de Santander, informó que en lo corrido del 2023, en los principales corredores viales del departamento y en articulación con las secretarías de Tránsito, la Supertransporte y la Unión Vial Río Pamplonita han realizado 321 campañas en seguridad vial, sensibilizando a cerca de 25.300 usuarios, pero, desafortunadamente, esto no ha sido suficiente.

“Hay capacitaciones, hacemos diferentes acciones, porque no es solo ir y decirles a los conductores lo que deben y no deben hacer, sino que también revisamos el estado técnico-mecánico de los vehículos, por si tienen las llantas lisas, si hay fugas de aceite o si el motor tiene líquido, pero siguen existiendo muchas imprudencias”, dijo el capitán.

Por esta razón, indicó que el llamado es a la prevención, pues hay actores viales que conducen con elementos distractores como aparatos electrónicos, manejan con exceso de velocidad, llevan sus vehículos en malas condiciones mecánicas, los motociclistas en zonas rurales no usan el casco, entre otras acciones en las que, aunque generan inmovilizaciones y comparendos, esto parece no importarles a los que están frente al volante.

“El llamado a es a la corresponsabilidad, entre la ciudadanía y las autoridades, porque si no, los esfuerzos que estamos haciendo van a resultar en vano y es que Colombia es uno de los países más accidentados del mundo, porque no hay prudencia”, agregó el jefe encargado.

Frente al tema de los accidentes registrados en los últimos días donde se vieron involucrados vehículos del servicio público de pasajeros, el capitán Cuadros mencionó que, aunque estos casos son materia de investigación por parte de la Fiscalía, las primeras hipótesis apuntan a un exceso de velocidad, fallas mecánicas o dificultades para entrar a la curva en medio de la vía.

Pero también señaló que, hay casos donde los micro sueños que se caracterizan por durar tan sólo unos segundos en los que el cerebro pareciera desconectarse, pueden ser fatales.

“Para un viaje largo de más de seis horas, la persona que va conduciendo tiene que, cada dos horas realizar una pausa activa de 20 minutos y sin embargo, no lo hacen, hay viajes de 10 o 18 horas en los que los conductores no paran y solo hacen las pausas cuando hay controles de la policía de Tránsito, entonces ese es otro llamado, ese debe ser un compromiso de todos los chóferes”, agregó.

Asimismo, el capitán encargado señaló que, no es lo mismo conducir en una vía despejada que, en una carretera con alto tráfico vehicular, como por ejemplo, esta semana de receso escolar donde, lamentablemente, suelen aumentar los siniestros viales.

“Nosotros continuaremos con el grupo especializado de prevención de accidentalidad vial haciendo planes de control de velocidad, control de embriaguez y control freno donde hacemos pausas activas, sin embargo, debe quedar claro que nosotros tenemos todo dispuesto y el compromiso, pero si los actores viales no se comprometen, será difícil minimizar la problemática”, puntualizó.

También adelantan acciones de prevención con los caminantes, para que no se conviertan en polizones.

En Cúcuta

En la capital nortesantandereana, en vista de que también han aumentado los accidentes de tránsito, recientemente se anunció que, para reducir la siniestralidad, se comenzarían a aplicar comparendos a peatones que cruzaran las calles por lugares no autorizados, pues estos siguen siendo los segundos actores viales que más fallecen en las vías.

Las actividades de prevención que se vienen implementando en la ciudad buscan concientizar a conductores y peatones sobre las normas de tránsito y transporte.

¿Qué dicen los conductores?

Mario Sánchez, conductor de una empresa de transporte intermunicipal desde hace 15 años, comentó que, aunque en algunas oportunidades, sí son invitados a capacitaciones en materia de seguridad vial, cumplir con lo estipulado siempre va a depender de cada chofer.

“A uno le dan un manual de lo básico, límites de velocidad, normas de tránsito, pero uno con los años se confía de la experiencia y por eso es que ocurren los accidentes, cosa que uno sabe que debería ser más precavido. Yo nunca me he accidentando gracias a Dios, pero soy consciente de las imprudencias de a veces ir con el celular, o de pasarme a otros carros en la carretera”, mencionó Sánchez.

Por su parte, Luis Herrera, chofer de transporte de carga, mencionó que, en su caso, suele tener más prudencia, ya que no es lo mismo manejar un bus que una tractomula con mercancía o combustible.

“Yo sé que el bus lleva vidas, pero en nuestro caso, si no somos prudentes, también podemos acabar con más vidas y generar otros daños. Yo por ejemplo, procuro llevar los auriculares para responder llamadas y no usar el teléfono, hago varias paradas, porque una vez me intenté dormir y sé que eso es un peligro”, agregó.

Los conductores reconocieron la labor que realizan las autoridades de tránsito por salvar vidas, por lo que, se comprometieron a atender el llamado y, a solicitar en las empresas, más capacitaciones en este tema.

