La Procuraduría alertó por aumento de suicidios de jóvenes

La salud mental de los jóvenes es una preocupación que ha encendido las alarmas de la Procuraduría General de la Nación porque, solo en el primer semestre del año, se han reportado 479 suicidios de niños, niñas y adolescentes en el país.

De acuerdo al más reciente informe del ente de control, las edades con mayor índice de alteraciones de la salud mental asociados a casos de depresión, ansiedad y trastornos de comportamiento en jóvenes, son de 17 a 24 años, seguido por los adolescentes de 12 a 16 y la población infantil de 6 a 11 años.

Por medio de un comunicado, la Procuraduría indicó que, en consecuencia, se presentan cuadros de consumo de sustancias psicoactivas, deserción escolar, intentos de suicidio y casos de suicidio consumado en el país.

Según el Ministerio Público, en el 2022, Colombia reportó en total 2.835 suicidios, de los cuales 936 correspondieron a jóvenes, 312 a adolescentes y 3 a infancia.

En Norte

En Norte de Santander y según el Instituto Nacional de Medicina Legal, el año pasado se suicidaron 11 menores de edad: 5 hombres y 6 mujeres. Los casos se presentaron en los municipios de Cúcuta (6), Tibú (2), Villa del Rosario (1), La Playa de Belén (1) y San Calixto (1).

En el primer semestre del 2023 fueron seis casos: 3 hombres y 3 mujeres que tomaron la equivocada decisión quitarse la vida en hechos aislados ocurridos en Cúcuta (3), Teorama (2) y Labateca (1).

Otras cifras aportadas por el Ministerio de Salud indican que en el 2022, la depresión fue la segunda causa de carga de enfermedad. El 44,7 % de niñas y niños tienen indicios de algún problema mental y el 2,3% trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

En la adolescencia - según Minsalud (2022)- los trastornos más frecuentes son la ansiedad, fobia social y depresión; la ideación suicida se presenta en el 6,6 % de esta población (7,4 % en mujeres y 5,7 % en hombres).

Riesgos determinantes

Frente a este preocupante panorama, la Procuraduría elaboró un informe con los resultados del seguimiento a las acciones que los mandatarios han desarrollado en los territorios para la promoción de la salud mental y prevención del suicidio, de acuerdo con la Ley 1616 de 2013.

El informe reveló los riesgos determinantes asociados a los casos de alteraciones de la salud mental en la infancia y adolescencia.

Menciona la violencia intrafamiliar; el acoso escolar, el consumo de sustancias psicoactivas; el ciberacoso y el reclutamiento por parte de grupos armados, entre otros que “juegan un factor importante frente a la ideación y conducta suicida en estos ciclos de vida”.

También concluyeron que el acceso a servicios en términos de capacidad instalada y oportunidad de atención, la falta de talento humano experto en los territorios, y el estigma frente a los temas de salud mental son las mayores barreras evidenciadas en los territorios, sumado a que el abordaje desde el entorno familiar, es insuficiente o nulo.

No se sienten importantes

La psicóloga Narda Liliana Parra dijo que en Cúcuta atiende casos de salud mental en niños, niñas y adolescentes, mencionó que la educación que brindan los padres a las nuevas generaciones también influye en la fragilidad emocional de sus hijos, ya que no les están enseñando a manejar la frustración.

“En su afán de protegerlos para que no sufran los hacen débiles, cuando antes los chicos un caso de bullying lo resolvían a puño y patadas y no estaba pensando en suicidarse, ahora no saben cómo reaccionar ante un entorno hostil”, dijo.

Sostiene que los jóvenes están creciendo sin encontrarle sentido a la vida y no tienen una respuesta a la pregunta de por qué vinieron al mundo. A eso hay que sumarle la presión que sienten frente a modelos de vida ficticios que observan por las redes sociales.

“Muchos de estos estados de depresión o ansiedad se presentan porque no se sienten elementos fundamentales en el mundo, no se sienten importantes, no sienten que haya un propósito y la vida deja de tener sentido”, comentó.

Para la especialista, es importante que los padres presten atención a lo que ocurre con sus hijos porque la depresión, a diferencia de otros trastornos, “se esconde detrás de muchas más caras que demuestran lo contrario a lo que la persona padece y nunca se debe desestimar ninguna señal de desesperanza o un recurrente sentido de no encontrar solución a diferentes situaciones”.