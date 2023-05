La Procuraduría no es la competente para destituirme: alcalde Carlos Socha

Consejo de Estado tiene la última palabra

Para que la decisión quede en firme primero se debe pronunciar el Consejo de Estado, por tratarse de un servidor público de elección popular.

En este aspecto, ayer, Socha le dijo a La Opinión que de tal decisión aún no ha sido notificado y que, por ende, seguirá siendo el alcalde de Villa del Rosario hasta tanto el Consejo de Estado no dé a conocer su decisión.

“No es la Procuraduría la que destituye a funcionarios de elección popular, en este caso alcaldes, por tal motivo vamos a pedir la revisión del fallo de este órgano de control para que en derecho se dictamine si mi conducta en el proceso contractual de las fotomultas estuvo apartada de la ley.

“Yo solo quiero decir que hay detractores políticos que le meten mano a la procuraduría. Pero también quiero ser muy franco: no tengo ninguna falta grave ni gravísima, como lo dice la Procuraduría, por eso estoy tranquilo”, insistió el gobernante municipal.

Al ser indagado por los cargos en los que la Procuraduría encontró mérito para destituirlo e inhabilitarlo, Socha se defendió alegando que la Procuraduría dice que yo no debía haber hecho una sociedad de economía mixta a 30 años, sino una concesión, cuando esa fue la facultad que me dio el Concejo para crearla. “Ahí no hubo falta alguna grave”, subrayó.

A la pregunta de por qué se expuso el presupuesto público en esa modalidad contractual, Socha respondió que él no tenía que haber comprometido vigencias futuras, “no señor, si el municipio no estaba aportando plata alguna.

Esos recursos ($5.000 millones) los puso el socio estratégico. Ahí no hay falta grave”. Dijo además que él no le ordenó a la secretaría de Tránsito Alix Johana Mantilla hacer el contrato a 30 años.

“Ahí está el acta que señala que hay una junta constituida por el alcalde, Planeación y el Concejo municipal. Pero además, cuando se aprobó el citado contrato yo no estaba al frente del cargo, estaba era como alcaldesa encargada la secretaria de Hacienda, Fanny Hernández”.

Socha ha estado en el cargo de alcalde de Villa del Rosario durante tres periodos, el último lo asumió en enero de 2022 tras ganar una batalla jurídica que dejó sin piso la elección de su principal contrincante en las elecciones de 2019, Eugenio Rangel.

