Norte de Santander se une a la lucha contra la trata de personas

En Cúcuta se llevaron a cabo actividades de prevención, difusión y comunicación de los diferentes tipos de trata de personas y los comportamientos que tienen las personas que cometen este delito.

Varias organizaciones públicas y privadas se unieron con la finalidad de ayudar a concientizar y comunicar las rutas de atención y canales de denuncia a la población que hace vida en Norte de Santander y las zonas fronterizas.

La actividad de prevención y acción se llevó a cabo en el puente Francisco de Paula Santander en apoyo y conmemoración del Día Mundial Contra la Trata de Personas el 30 de julio de cada año.

¿Qué es la trata de personas?

Es un delito que viola los derechos humanos y se comete cuando una persona capta a otra sin importar su género, edad, origen, nivel económico o educativo para ser explotada frecuentemente en otra ciudad o país al de origen de la víctima.

Las víctimas generalmente son explotadas sexualmente, obligadas a realizar trabajos forzados, mendicidades ajenas y forzadas a contraer relaciones maritales por obligación.

Para no ser blanco de las bandas que están detrás de este delito, la Policía recomendó nunca descuidar los documentos de identidad, no dejarse llevar por ofertas de dinero fácil, no recibir prestamos sospechosos y, de ninguna manera, asistir a citas extrañas con personas que solo se conoce por internet.

De hecho, el año pasado, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos emitió 48 recomendaciones a 12 entidades de orden nacional, entre esas Cúcuta, con mayor afectación por el delito de trata de personas.