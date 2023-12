Obra de la Cruz Roja prestará atención a migrantes

Recomendaciones

Márquez compartió algunas recomendaciones frente a los fuegos pirotécnicos y sobre la prevención de accidentes de tránsito.

En primer lugar, aconsejó a los nortesantandereanos a no manipular pólvora en las fiestas del 31 de diciembre y primero de enero, pues no quiere ver ni niños, niñas y adultos quemados. Dado el caso que se use, que sea en manos de un experto.

Conozca: La gimnasia artística de Norte de Santander tuvo un 2023 dorado

“El transporte de este explosivo es un riesgo altísimo, eviten esa práctica y sobre todo, que las personas en estado de embriaguez se acerquen, ahí es donde están los accidentes”, expresó.

Márquez afirmó que los seres humanos no son los únicos que pueden salir lastimados, las mascotas también son víctimas y deben ser protegidas.

En cuanto a las recomendaciones de seguridad vial, pidió a los conductores que vayan a salir este puente festivo, que tengan al día la revisión tecnicomecánica, a la mano los equipos de primeros auxilios, los papeles en regla. Si es un viaje largo, sugiere hacer descansos.

Si está lloviendo, lo mejor es no salir de noche y, no transitar donde hay zonas de prevención.

Entérese: Pararon la obra en El Malecón por falta de materiales

Acto protocolario

En el evento también estuvo Silvano Serrano, gobernador de Norte de Santander; José Miguel Bonilla, alcalde de Los Patios, la junta directiva y altos cargos de la Cruz Roja Seccional Norte de Santander, representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la presidenta comunal de Montebello I.

Por su parte, Serrano, señaló que el corredor vial entre Cúcuta, Los Patios y Pamplona, es un paso obligado para los migrantes que desean ir al interior del país.

“La población migrante requiere ayuda humanitaria, la Cruz Roja siempre ha estado al servicio de esta comunidad y seguramente, además de este, seguirá prestando todas sus labores de coordinación en lo que tiene ver con la atención de emergencias viales que se presenten” comentó el funcionario.

Redacción: Valentina Robles Angarita

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion