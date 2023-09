PAE debe estar garantizado para la vigencia del 2024

La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender (UApA), encargada de realizar el seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y a los recursos destinados para su operación, emitió la circular 06 de 2023, con la que hace un llamado a gobernadores, alcaldes, secretarios de Educación y responsables de la ejecución del programa, para que adopten las medidas necesarias y de planeación que garanticen el inicio oportuno de la entrega de los complementos alimentarios en el 2024.

“Si las administraciones salientes no comienzan desde ya los procesos de planeación y contractuales, para los mandatarios entrantes será muy difícil iniciar oportunamente la prestación del servicio del PAE”, indicó Luis Fernando Correa Serna, director de la UApA.

En este sentido, la UApA precisó que las entidades territoriales deberán apropiar y reservar los recursos necesarios y suficientes para la financiación o cofinanciación del PAE en su jurisdicción, y adelantar los trámites para comprometer vigencias futuras cuando haya lugar.

Milena Velásquez, gerenta del PAE en Norte de Santander, manifestó que iniciaron con el proceso el pasado mes de agosto en cumplimiento no solo de la circular, sino de la normativa establecida.

“En temas de recursos, desde el nivel central no se ha hecho una asignación presupuestal, entonces en este momento estamos es haciendo todo el proceso técnico que pueda conllevar a la estructuración de proyectos, porque hasta que el Gobierno nacional no remita el acto administrativo que disponga de los recursos para cada una de las entidades, no podemos ir más allá”, dijo Velásquez.

La funcionaria indicó que dependerá de los recursos que se asignen si se amplía la cobertura o no para el 2024, precisando que en este 2023, más de 116 mil niños y jóvenes han recibido el PAE en Norte de Santander, servicio que está garantizado hasta el último día del calendario escolar del presente año.

En Cúcuta, aunque no se obtuvo respuesta directa de la Secretaría de Educación Municipal, se conoció que también ya iniciaron el proceso, pero en este año, hasta el momento, el PAE estaría garantizado solo hasta el 31 de octubre.

La UApA informó que, a partir de este mes, hará el seguimiento de cada uno de los aspectos previstos en la circular, para garantizar la atención del PAE desde el inicio del calendario académico en la vigencia 2024.

