¡Pilas! Los estafadores están sueltos en Norte de Santander

En Norte de Santander, las personas están siendo víctimas de estafas con las que se prometen puestos de trabajo en instituciones médicas como la E.S.E Hospital Jorge Cristo Sahium, en Villa del Rosario, y la Clínica Medical Duarte en Cúcuta.

Un caso fue el de un ciudadano que vio una vacante para el servicio de lavandería. Al llamar, le dijeron que laboraría en el Hospital Jorge Cristo Sahium, por lo que le dieron el número de una supuesta doctora para hacerse unos exámenes médicos.

“Ella te da una información y luego te dice que el paquete de exámenes tiene un costo de $63.000, después que se transfieren, te dice que no era eso, sino que eran $186.000 y que tocaba pasarle el resto. Al decirle que no tenía más plata y que me devolviera lo que di no me respondió más”, afirmó.

Al respecto, la institución médica informó a la comunidad general que no están haciendo convocatorias de empleo, ni solicitando pago por parte médico de admisión laboral.

“Como la principal institución de Salud de Villa del Rosario, no hemos autorizado, ni delegado a ninguna persona para que haga estas solicitudes, mucho menos para que recaude dinero por procesos de ingreso laboral. Queremos denunciar que personas sin escrúpulos se están aprovechando de las necesidades laborales de ciertas personas a nombre de nuestra institución”, señaló.

Por su parte, la Clínica Medical Duarte publicó un comunicado donde les indicaron a los ciudadanos que había detectado individuos inescrupulosos que están llevando a cabo estafas en las que exigen pagos bajo la falsa premisa de procesos de selección para médicos y otras profesionales.

“Es fundamental recordar a la opinión pública y en particular, a aquellas que buscan oportunidades laborales con nosotros, que la Clínica Medical Duarte no cobra por ningún concepto relacionado con trámites vinculados a procesos de selección, entrevistas, cursos, capacitaciones o dotación de personal”, aclaró.

La Medical Duarte precisó que las vinculaciones las realizan de forma presencial y son lideradas por el equipo de talento humano, quienes son profesionales identificados. Además, manifestaron que las vacantes oficiales las ofertan a través de sus redes sociales oficiales.