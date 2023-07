Por inseguridad, suspenden obras en el Catatumbo

En la última semana, ya son dos las empresas contratistas que se han visto obligadas a suspender los trabajos que vienen adelantando en vías del departamento, por cuenta de la falta de garantías en materia de seguridad.

El día de ayer, la empresa contratista AGM Desarrollos SAS, encargada de la pavimentación del corredor vial troncal del Catatumbo-Astilleros-Tibú- La Gabarra decidió suspender las actividades de reparación de la vía. A través de un comunicado, manifestó que la decisión se produjo por las constantes obstrucciones indirectas y directas que afectan la ejecución de las obras.

El contratista dijo que agotaron todas las instancias administrativas y de diálogo previo con las autoridades y los distintos agentes involucrados para buscar las garantías de seguridad para continuar con los trabajos, sin embargo, las condiciones no se dieron y por lo tanto, no fue posible seguir avanzando.

La Opinión consultó sobre la suspensión de actividades con el alcalde de Tibú, Nelson Leal, quien expresó que estaba (ayer) en un consejo de seguridad y no podía suministrar información al respecto, ya que los encargados del tema eran el Instituto Nacional de Vías y la Gobernación de Norte de Santander. “Son obras que ellos están llevando a cabo desde el departamento”, afirmó.

Habla el gobernador

Durante la visita que hizo ayer a Cúcuta el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, le pidió al representante del Gobierno priorizar la seguridad de las vías del Catatumbo donde se adelantan proyectos importantes y se han presentado problemas por cuenta de la alteración del orden público de las últimas semanas.

El mandatario le dijo a Velásquez que es necesario que los contratos que se están ejecutando puedan reiniciarse, toda vez que la situación de zozobra e incertidumbre que se vive en la región termina afectando los proyectos estratégicos de desarrollo para el departamento.

“Estamos en una conversación permanente con los contratistas, con el Ejército y la Policía, para garantizarles la seguridad de tal manera que sea posible el reinicio de las obras. Debemos garantizar que esas obras continúen porque la situación, en términos de conectividad del Catatumbo, es necesaria para la región. Ese fue el primer llamado que le hicimos al ministro, para que acompañara a las empresas y el sector productivo”, dijo Serrano.

Cerraron vías para evitar retiro de maquinaria

El otro incidente se presentó en la carretera Ocaña-Convención, en la que los mismos usuarios cerraron la arteria vial en señal de protesta al retiro de la maquinaria utilizada en la construcción de la Transversal del Catatumbo.

El taponamiento se registró en el sector del puente de La Llave, en la entrada del municipio panelero, donde la constructora KMA adelantaba trabajos de recuperación de la carpeta asfáltica y tuvo que suspenderlos debido a las intimidaciones de grupos al margen de la ley.

La decisión del retiro de maquinaria por parte de la empresa se da días después de que 19 operarios que adelantaban trabajos en la vía fueran secuestrados y 3 volquetas, 2 retroexcavadoras y 1 motoniveladora hurtadas del lugar.

Ayer, ante la decisión de retirar la maquinaria, la comunidad de Convención decidió actuar y no permitir que se la llevaran, atravesando varias camabajas en la vía.

“Es importante que conozcan la situación, solicitamos al Gobierno Nacional acompañamiento en estos hechos. Estamos cansados de que siempre nos estén tomando el pelo y no dejen trabajar ni tampoco nos solventen nuestras necesidades”, expresó uno de los manifestantes.

Hay que recordar que en esta zona del Catatumbo se han presentado situaciones que alteran el orden público por el accionar de grupos al margen de la ley, lo que afecta y atrasa las obras en los frentes de trabajo.

Es el caso de la transversal del Catatumbo, donde las obras estaban paralizadas hace un mes por las presiones ejercidas por los grupos ilegales. El pasado 7 de julio, cuando operarios de la empresa KMA construcciones se disponían a reiniciar operaciones fueron secuestrados.

Horas después los operarios fueron liberados. A raíz del grave incidente, los representantes de la firma KMA Construcciones solicitaron, a través de una comunicación, al Instituto Nacional de Vías (Invías) la suspensión inmediata del contrato No. 2256 del 2021 hasta tanto no se garanticen las condiciones de seguridad del personal y equipos de manera constante.

“Teniendo en cuenta que las condiciones de seguridad no están garantizadas, ese mismo día (del secuestro) procedimos a retirar la maquinaria y personal asignado al proyecto hasta tanto no exista un despliegue y acompañamiento de fuerza publica que garantice la ejecución segura del contrato. A la fecha el INVIAS no se ha pronunciado frente a la solicitud de suspensión o gestión y buenos oficios del Gobierno Nacional para garantizar el desarrollo del proyecto”, manifestó la empresa a través de un comunicado ayer.

Después de un extenso diálogo entre el alcalde, Dimar Barbosa Riobó, el personero Héctor Mauricio Díaz y el Inspector de Policía y Tránsito, Yulián Martínez Suárez y líderes sociales, la comunidad habilitó el paso vehicular en el puente La Llave del municipio de Convención.

Los voceros comunales fueron categóricos al permitir el paso automotor para no causar afectaciones económicas a la región, pero no permitirán el retiro de la maquinaria de la firma KMA.

