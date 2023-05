Preocupa estado del antiguo puente Mariano Ospina Pérez

Manuel Villamizar, conductor de la Cooperativa de Transportadores del Oriente (Cootransoriente) que cubre la ruta Cúcuta-El Zulia, indicó que aunque con menos trabajadores, se ha visto personal del Consorcio Boyacá Concluir HB-TCU sacando adelante las obras complementarias.

“Ellos están colocando la malla y terminando las barandas. No lo están haciendo de la misma manera que antes de abrir el nuevo, pero si se les ve a diario”, dijeron.

Recuperar los clientes

Los comerciantes formales que se encuentran a un costado de la vía, saliendo del nuevo puente en sentido hacia El Zulia, indicaron que las ventas han estado bajas, a pesar de que las colas desaparecieron.

Los que trabajan en el área gastronómica están a la espera de que se construyan los accesos hacia esa zona, debido a que la vía quedó muy inclinada y al no existir reductores de velocidad, la mayoría de carros van a toda marcha y no tiene posibilidad de detenerse.

Carlos Julio Ramírez, propietario del vivero La Ceiba, reconoció que con la habilitación del puente nuevo tuvieron un gran respiro porque los conductores demoraban hasta dos y tres horas en viajar de un municipio a otro por los trancones.

Sin embargo, considera que la tarea ahora es recuperar todos aquellos clientes que perdieron por todas esas demoras. “Las ventas bajaron hasta en un 30% y muchos clientes que se fueron, ya no volvieron. Por fortuna no tuvimos que despedir a nadie y ahora tenemos fe de que todo mejore porque si no tocará dedicarse a otra cosa”, indicó.

Invías no han emitido nuevos pronunciamos con respecto a cómo avanzan las obras complementarias. Sin embargo, La Opinión hizo un recorrido por el lugar y comprobó que se mantienen los trabajos por parte de la contratista. La veeduría no cree que por el momento se pueda dar acceso a los dos sentidos del puente nuevo y esperan que eso ocurra lo antes posible.

