Prepárese: las lluvias en Norte van hasta junio

Continúan las lluvias en Norte de Santander y como lo anticipó el Ideam varios municipios del departamento estarán registrando precipitaciones constantes durante estos días. Las entidades de riesgo tienen instaladas sus respectivas salas de emergencia con el objetivo de mantener el monitoreo en Cúcuta y el área metropolitana, así como en las otras poblaciones de la región.

Según lo señaló Huber Plazas, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres de Cúcuta, es importante que por estos días la comunidad tome precauciones, en especial quienes se ubican en las llamadas invasiones porque son zonas de alto riesgo donde durante la temporada invernal deben revisar alcantarillas, canales de agua y no arrojar basuras a las calles. “En los sectores de Santander y Alfonso López se presentaron algunas complicaciones que ya fueron atendidas. De acuerdo con lo que se ha indicado desde el Ideam y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la temporada de lluvias va hasta junio del 2023. Estamos haciendo las atenciones correspondientes, las lluvias no han sido tan fuertes como las del año pasado, lo que nos ayuda a que no se saturen rápidamente nuestras fuentes hídricas”, dijo el funcionario.

Área metropolitana

Aunque en varios municipios del área metropolitana se reportan lluvias leves, las precipitaciones han sido constantes lo que ha ocasionado complicaciones de movilidad en varios sectores. “Se han presentado lluvias moderadas en el casco urbano sin generar afectaciones de tipo inundación, deslizamiento de tierras, rebose de canales o quebradas. Sin embargo, se estará monitoreando a diario cualquier situación que se pudiese presentar, ya que aunque las lluvias registradas no son fuertes, si pueden afectar los diferentes canales y quebradas del municipio”, señaló Jhonatan Velazco, Secretario para la Gestión del Riesgo de Los Patios, añadiendo además que en la zona rural del municipio no se han reportado afectaciones en vías o desbordamiento de quebradas.

Pues vienen haciendo mantenimientos y limpieza de escombros a los canales Juana Paula y El Recreo, para que cuando vengan las crecientes, funcionen de manera óptima. Así mismo, hizo un llamado a la comunidad a mantener limpios estos conductos.

Riesgo

Mientras tanto, en el municipio de El Zulia la comunidad alerta sobre la posibilidad de un deslizamiento que amenaza con sepultar algunas viviendas en la vereda La Angelita, en el sector Vega Martínez. De acuerdo con los residentes del lugar, al menos cien metros arriba toda la montaña se está desprendiendo, por lo que como medida de precaución se ha inhabilitado el flujo vehicular por la zona, mientras que Gestión del riesgo verifica las condiciones del lugar.

De igual manera se mantiene la alerta en el municipio de Villacaro, pues la comunidad ha manifestado que las lluvias de estos días han provocado la creciente de la quebrada El Molino que amenaza con desbordarse en cualquier momento si continúan las lluvias. A nivel nacional varios municipios presentan las mismas complicaciones a causa de las constantes precipitaciones.

El Ideam ha confirmado el incremento de precipitaciones, asociadas al inicio de la temporada lluviosa del país. “Hay sistemas de nubosidad ingresando desde el norte del país hacia el centro, lo cual se ve reflejado con el incremento de lluvias a nivel nacional”, indicó la mayor Diana Carolina Rueda, jefe de Pronósticos y Alertas del Ideam.

