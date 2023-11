Relleno sanitario de La Esperanza: entre la aprobación y la oposición

El próximo 30 de noviembre, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) llevará a cabo la Audiencia Pública Ambiental, referente al trámite que se encuentra en curso de la licencia ambiental para la ‘Construcción y operación del relleno sanitario regional La Esperanza’ a cargo de la empresa Bioger (entidad de servicio público de aseo ubicada en el departamento de Bolívar).

Un proyecto que ha dado mucho de qué hablar entre los mismos habitantes de la localidad, tras enterarse que podrían estar recibiendo 628 toneladas de basuras diarias de 12 municipios de 3 departamentos, lo que se tradujo en preocupación y molestia, pues aseguran que esta obra no ha sido socializada y que no permitirán que su región se convierta en un ‘basurero’.

Sin embargo, todo parece indicar que el relleno sanitario sí se construirá y es que, de acuerdo con el edicto publicado por Corponor, en la audiencia se presentará el proyecto, los impactos ambientales del mismo y las medidas de manejo que se le darán, estudios que ya fueron hechos por la empresa Bioger.

Corponor informó que los interesados en participar de la audiencia a través de ponencias y/o hacer cualquier tipo de intervención tienen plazo hasta el próximo 27 de noviembre para inscribirse ante la Subdirección Jurídica de la entidad o a través de la página web, precisando que la actividad se desarrollará en las instalaciones del salón comunal del barrio Las Nieves del municipio de La Esperanza desde las 9:00 de la mañana.

Se oponen

Fernando Mejía, integrante del ‘Comité Local No al Relleno Sanitario’, manifestó que no solo no les socializaron el proyecto desde un principio, sino que tampoco fueron tenidos en cuenta para el estudio de impacto ambiental en donde, afirma, se omitieron varios factores.

“El sitio donde se va a hacer el relleno es inundable, porque está en medio de dos quebradas y eso no lo han tenido en cuenta. Toda la comunidad está en desacuerdo con ese relleno y vamos a pelear porque a la gente se le vendió la idea que iba a ser un parque ambiental, pero no dijeron que eso iba a ser un basurero”, dijo Mejía.

Adicional a esto, Mejía precisó que no se ha tenido en cuenta que en la vereda Vijagual Medio donde se pretende construir el relleno sanitario hay 3 escuelas, por lo que no se sabe qué pasaría con los niños y jóvenes que estudian allí, ya que tendrían que ser reubicados en otro lugar.

Los integrantes del comité señalan que con este proyecto se podría generar un desplazamiento masivo de los campesinos que residen en la zona rural, detallando que, además, al no contar con acueducto y abastecerse directamente de dos quebradas, cuando se descarguen las primeras toneladas de basura, lo más probable es que los afluentes se contaminen y queden sin agua.

Además, precisan que hay inconsistencias con el número de toneladas que describe el proyecto, pues al parecer, no están teniendo en cuenta que solo el municipio de Bucaramanga puede llegar a producir hasta 500 toneladas de basuras diarias.