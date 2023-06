Secretarías de Tránsito colapsaron por renovación de licencias

Las personas con licencias de conducción vencidas que dejaron para último momento el trámite de renovación se encontraron ayer en medio de un colapso total en las secretarías de Tránsito de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario.

En una sedes más que otras, los usuarios tuvieron que hacer largas filas para ser atendidos y poder actualizar el documento, a tan solo un día para que las autoridades de Tránsito comenzaran a impartir órdenes de comparendo por conducir sin tener vigente el documento.

Esto luego que el Ministerio de Transporte de Colombia reiterara que este martes 20 de junio de 2023, se vencerían 3. 832.574 licencias que se habían visto cobijadas con la Ley 2161 de 2021.

Mayid Gene, secretario de Tránsito de Cúcuta, dijo que en el departamento unas 50.000 personas se encontraban en esta condición.

Explicó que aunque ayer finalizaba el periodo que prórroga que se le dio a los conductores para actualizar el documento antes de recibir sanciones, no quiere decir que no podrán hacerlo en adelante.

“Se seguirá realizando el proceso de refrendación de licencias, pero se recomienda que la persona no conduzca un automotor hasta tanto no la haya renovado”, señaló.

Los conductores que violen la norma podrían ser objeto de una orden de comparendo B02, por “conducir con una licencia vencida, lo que constituye la infracción de 0.25 smmlv (salario mínimo mensual legal vigente), inmovilización del automotor, pago de costes de traslados vehiculares y parqueaderos de custodia en Cúcuta”, explicó.

Pueden hacerlo luego

Por su parte, Mauricio Pereira, gerente del Consorcio Servicios de Tránsito y Movilidad de Cúcuta, dijo que en lo que va del mes de junio han renovado más de dos mil licencias, cuando venían manejando un promedio de 500 al mes, antes de la contingencia.

Lo mismo que el secretario, aclaró que la única limitación que tendrán quienes no hayan actualizado la licencia es la de conducir su vehículo, o de lo contrario, podrán ser multados por la Policía de Tránsito.

“No quiere decir que la licencia se perdió o que no se puede volver a renovar después de hoy. La licencia sí queda vencida, pero no se pierde la antigüedad ni hay que hacer cursos ni nada para volver a tenerla vigente, así que podrán hacerlo después del 20 de junio porque el proceso sigue” declaró.

Como había venido sucediendo en las últimas semanas, este martes se podía apreciar una fila de personas a las afueras del Consorcio que buscaban ponerse al día con la renovación.

Luis Antonio Monthagú, una de las personas que esperaba ser atendida, dijo que tenía la licencia vencida, pero había estado fuera del país y eso le impidió actualizarla. “Ahora ya la necesito porque me tengo que poner a buscar trabajito”, indicó.

El caso de Georgina Palacios, otra usuaria, era distinto. No había renovado la licencia porque tiene pendiente por pago una multa de tránsito por un valor de $800.000 y este martes fue al Consorcio para preguntar si podía realizar algún acuerdo de pago. “Me dijeron que no y que así no puedo renovarla. Yo no lo había hecho porque no tengo el dinero, así que no podré y me tocará no sacar la moto por ahora”, contó.