Vehículos venezolanos circulan sin registro

El cierre de la frontera vehicular con Venezuela, en agosto de 2015, trajo consigo varios desafíos para reglamentar la circulación de automotores en los departamentos fronterizos, siendo hasta 2019 el año en el que se pudieron registrar cerca de 62.000 carros y motos que quedaron en lado colombiano y que desde entonces tributan en Norte de Santander.

Ante la apertura vehicular, la cual está en vigencia desde el 1 de enero de 2023, miles de vehículos venezolanos han vuelto a ingresar al país, generando varias inquietudes en los propietarios de los vehículos que están registrados desde 2019, principalmente en lo relacionado con los beneficios de seguir tributando en el departamento.

Desde el pasado miércoles 1 de febrero, el Ministerio de Transporte emitió el Instructivo Integral de Frontera, en el que se revelan las reglas con las que los vehículos venezolanos podrán circular en Colombia y en el que no se nombra el denominado proceso de internación de 2019.

Este Plan Operativo entró en vigencia con un periodo de transición de 8 días para su socialización con las comunidades en frontera y a partir de pasado mañana, jueves 9 de febrero de 2023, se implementará de manera integral en todos los puntos fronterizos.

El Instructivo menciona que para poder circular en zona de frontera, en el caso de vehículos particulares, basta con portar la licencia de conducción, SOAT, propiedad del vehículo, acatar el pico y placa o restricciones a la movilidad. También señala que los vehículos que ingresen ( hasta por tres meses al país), no requerirán la revisión técnico-mecánica y de gases.

Por su parte, los documentos admisibles para el control migratorio son pasaporte vigente, cédula de ciudadanía/cédula de identidad venezolana, Permiso Especial de Permanencia (PEP), Permiso de Protección Temporal (PPT), y la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), requisito que no reemplaza la denominada tarjeta de internación.

El periodo de permanencia habilitado por la Tarjeta de Movilidad Fronteriza y la cédula venezolana no deberá sobrepasar los siete días calendario y los vehículos extranjeros procedentes de Venezuela sólo podrán circular en los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario. Si requieren desplazarse a otro municipio del país, deberán dirigirse a la autoridad aduanera.

¿Sigue vigente el registro?



José Barón es un propietario de vehículo venezolano, quien desde el 2019 realizó el proceso de registro y ha pagado hasta el 2022 los impuestos correspondientes al departamento Norte de Santander, pero ante el escenario que enfrenta en 2023, se siente en desventaja con los otros propietarios de automotores que ingresan, pues no pagan impuesto vehicular.

“Yo no estoy dispuesto a pagar el impuesto este año porque los carros que están entrando no lo pagan, hemos quedado en desventaja con los nuevos carros que ingresan y con los que no se registraron en su momento”, expresó.

Y es que a grandes rasgos, la tarjeta registro, además de ingresarlo a la base de datos de los contribuyentes del departamento, por el momento tiene como ventaja que permite desplazarse a cualquier parte del departamento, que en el caso de los vehículos que recién ingresan está limitado a los municipios de Villa del rosario, Cúcuta y Los Patios.

Hugo Santiago, presidente de la Veeduría de Tránsito de Cúcuta, invitó a los conductores colombianos o venezolanos de vehículos extranjeros a que lo hagan con tarjeta de registro en mano.

“La Ley 1955 de 2019 habla de que todo vehículo que circule por las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo deben estar registrados en esa zona. Resulta que aquí les están dando permiso, la gente va a circular y sé que en cualquier momento, cómo la ley está vigente, la DIAN o la Policía pueden detener el vehículo y pasarlo a disposición de la DIAN para que lo incaute por no tener la tarjeta”, manifestó.

La Opinión tuvo contacto con el secretario de Fronteras de Norte de Santander, Víctor Bautista, quien manifestó que esta semana se busca adelantar una reunión con las autoridades correspondientes, a la que asistirían representantes del Ministerio de Transporte, DIAN y Policía, a fin de debatir cómo serán los lineamientos respecto al proceso de registro de 2019 y sobre los nuevos vehículos.

