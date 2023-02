Aprenda hábitos saludables a través de la literatura

Pensar en adoptar hábitos saludables para la vida cotidiana, es uno de los principales propósitos de muchas personas al iniciar un nuevo año, un camino en el que la literatura e información de expertos juega un papel importante.

Conozca tres libros sobre vida saludable aquí:

‘Dos comidas al día’

Autores: Mark Sisson & Brad Keaarns | Editorial: Grijalbo

Si eres de los que están cansados de hacer dietas sin ningún tipo de resultado y te confunden las controversias sobre qué es saludable y qué no, este libro te ayudará a fijarte en lo qué comes y cuándo comes.

Lea además: Cinco procedimientos no quirúrgicos en tendencia en el 2023

Mark Sisson, experto en salud y bienestar, te presenta un estilo de vida basado en el ayuno intermitente y te enseña cómo quemar grasa corporal y estar sano, con energía y una actitud positiva.

Según estudios científicos comprados, el ayuno intermitente tiene beneficios antiinflamatorios, de antienvejecimiento, de regeneración celular, inmunológicos y metabólicos.

‘Dos comidas al día’ ofrece, además, una rutina de ejercicios accesible y eficaz, estrategias para superar creencias y comportamientos autolimitantes, y técnicas de vanguardia para lograr la composición corporal que deseas.

El libro incluye cuarenta y dos recetas saludables y reúne todo lo que necesitas para ponerte en marcha hacia una transformación de tu estilo de vida placentera y duradera, perdiendo grasa y revirtiendo el envejecimiento.

‘El paso a paso de la ley de la atracción’

Autora: Alexandra Nizhelskaya | Editorial: Vergara

¿Sientes que es muy difícil crear la vida que deseas? ¿Que no puedes hacer nada para cambiar tu futuro?¿No sabes cómo volver tus sueños realidad?

Alexandra Nizhelskaya, creadora del canal de YouTube de desarrollo y bienestar espiritual The Vortex Way, nos enseña en este libro a manifestar nuestros deseos con la ley de la atracción, para que empecemos a vivir en un estado de creación que nos permita transformar el presente y el futuro.

Con un lenguaje cercano y ejemplos claros y sencillos, la autora nos comparte los nueve pasos de la ley de la atracción y nos da ejercicios y métodos probados para que la apliquemos en el día a día.

En este libro aprenderemos que no necesitamos nada además de consciencia y disposición para cambiar nuestra realidad, y que ser felices está más al alcance de lo que imaginamos.

‘Enamórate de tu casa’

Autor: Lili Ramírez | Editorial: Grijalbo

Este libro te cambiará la idea de que eres desordenado por naturaleza y te ayudará a encontrar el bienestar a través de la organización de tu casa.

Está comprobado que ordenar los espacios trae muchos beneficios: ayuda a enfocarse y a ser más productivos, reduce el estrés, mejora el sueño y genera felicidad.

Le puede interesar: Para el 2025, Colombia tendría 18 mil casos nuevos de cáncer

Parece una tarea titánica poner todo en su sitio, pero esta organizadora profesional te mostrará que no es difícil y te acompañará en el proceso de ordenar cada espacio: el clóset, la cocina, el baño, el depósito, la biblioteca.

Además, te enseñará a planear una mudanza sin problemas, a preparar una maleta de viaje ligera, a tener un espacio adecuado de trabajo, y te dirá cómo guardar la decoración de Navidad para que el próximo año no sea una pesadilla sacar el árbol.

Todo estará enfocado en un objetivo: volver a enamorarte de tu casa y disfrutar de ese lugar donde recargas energía.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion