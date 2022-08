¿Cómo prevenir el estrés facial?

En el mes del cuidado de la piel, es indispensable hablar del estrés como uno de los factores que más afecta a este órgano, con síntomas que van desde las ojeras hasta la resequedad.

“Ante la aparición de manchas, acné, irritación, flacidez y ojeras es imposible no buscar ayuda sin tener la previa valoración de un especialista, sobre todo si el daño en la piel se debe a: malos hábitos alimenticios, no protegerse del sol, el consumo de alcohol y cigarrillo, no dormir bien o posiblemente a un episodio de estrés”, aseguró Laura Mogollón, Directora de la plataforma de telemedicina.

DoctorAkí.com busca conectar a las personas con dermatólogos que ayuden a solucionar problemas relacionados con el estrés facial y, por eso, comparte siete tips simples que ayudarán a lucir una tez sana y luminosa.

Limpiar, tonificar e hidratar: es importante que diariamente la persona se tome un tiempo corto para consentir su rostro; basta con limpiar, tonificar e hidratar en la mañana y limpiar, tonificar y nutrir en la noche.

