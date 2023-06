Dolores menstruales: 5 recomendaciones para combatir los molestos cólicos

Para algunas mujeres los días previos y de sangrado del ciclo menstrual son dolorosos e incómodos por los cólicos, una molestia entre leve a intensa en la parte inferior del abdomen, muchas veces acompañada por dolor de espalda, de muslos y de cabeza, náusea, mareos, e hinchazón y dolor en los senos.

Según un estudio realizado por la Asociación Mundial de Endometriosis, en Colombia hay más de 3,5 millones de mujeres con endometriosis que sufren intensos dolores en la parte inferior del dorso y la pelvis durante el ciclo menstrual, el diagnóstico es cada vez más frecuente en mujeres menores de 25 años.

Si bien a futuro la dismenorrea (periodos menstruales dolorosos) no influye en la fertilidad, sí podría ser un síntoma de alguna afección que pueda provocar infertilidad.

“Sabemos que el dolor menstrual intenso puede afectar la calidad de vida de las mujeres alterando su rutina”, explicó Belen Ketelhohn, Medical, manager de Consumo Masivo para Sanofi.

Agregó: “Vivir con dolor durante el periodo menstrual no es necesario, existen diversas prácticas de autocuidado, así como medicamentos de venta libre que mejoran la calidad de vida de las mujeres que tienen periodos menstruales dolorosos”.

Lea: Cayeron 'Los Causa', una temible banda de fleteros en Cúcuta

¿Qué genera cólicos y otras dolencias?

La prostaglandina, una sustancia similar a las hormonas, es liberada durante los días de sangrado y provoca contracciones en el útero que son la causa del dolor.

Si bien, no todas las mujeres los manifiestan, muchas los sienten y es un proceso normal del cuerpo, siempre y cuando no sea un dolor incapacitante que no mejore con las siguientes recomendaciones:

1. Vigilar la alimentación: una alimentación equilibrada siempre es una fuente de salud y bienestar. Disminuir unos días los alimentos inflamatorios como los lácteos, los azúcares y el gluten, y aumentar el consumo de agua, frutas y verduras es una práctica para prevenir el dolor.

2. Aplicar calor en el vientre bajo: aplicar calor en la parte inferior del abdomen ayudará a reducir el dolor y la inflamación. Se pueden utilizar compresas calientes o una bolsa de agua. Además, es importante evitar caminar descalza durante estos días para mantener los pies calientes.

3. Una bebida caliente: se recomienda beber infusiones herbales de canela, manzanilla o jengibre, ya que gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas ofrecerán alivio.

4. Apoyarse en medicamentos de venta libre: los medicamentos antiespasmódicos y analgésicos pueden ayudar a aliviar el dolor y los cólicos menstruales, se recomienda tomar la dosis cuando empiecen las molestias relacionadas al ciclo menstrual y seguir todas las recomendaciones de seguridad disponibles en el empaque del medicamento.

5. Mantenerse en movimiento siempre será una buena opción: hacer ejercicio de forma regular puede ayudar a aliviar estos cólicos. Es una buena idea caminar, meditar o hacer yoga para disminuir el dolor y evitar ejercicios que involucren presión abdominal o posturas inversas.

El dolor moderado por lo general es normal, pero es una señal de alerta cuando se convierte en un dolor severo que interrumpe la vida diaria. Las mujeres que experimentan cólicos menstruales dolorosos que no les permite asistir al trabajo, al colegio o a la universidad deben consultar a un especialista, ya que es necesario evaluar si la dolencia está asociada a un trastorno más grave.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion