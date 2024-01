Los hábitos que contribuyen a ofrecer más vitalidad en el día a día

Un nuevo año comienza, pero si continúas sintiendo el cansancio acumulado del año anterior, debes saber que adoptar medidas y hábitos que hagan el día a día más saludable pueden ayudarte a tener más bienestar y calidad de vida. "Sentirse sin energía y levantarse más cansado se ha vuelto algo común en la vida de muchas personas, pero no debe considerarse normal", advierte el médico nutriólogo especialista en obesidad Nataniel Viuniski, Miembro del Consejo para Asuntos de Nutrición de Herbalife.

Así, a continuación, el especialista de Herbalife comparte 8 recomendaciones que pueden marcar una gran diferencia y ayudar a aumentar el nivel de energía:

1. Regula el sueño: Según la Fundación Royal Phillips, el 56% de los casos de cansancio son causados por noches mal dormidas. "Es crucial establecer un horario fijo para dormir, considerando un mínimo de seis horas de descanso por noche. Si te cuesta conciliar el sueño, una sugerencia es apagar los dispositivos electrónicos (televisión, celular y computadora) una hora antes de acostarte. La luz emitida por las pantallas de estos dispositivos afecta la producción de la hormona melatonina, responsable del sueño", explica el Dr. Nataniel.

2. Consume alimentos más ligeros: Los platos ricos en grasas, por ejemplo, tienden a "robar" nuestra energía. Esto sucede porque el organismo necesita más energía para procesarlos. Por ello, elige carnes magras, pescado, pollo, huevos o un batido proteico correctamente preparado en las comidas, y acompáñalos con vegetales y frutas. También prefiere carbohidratos de bajo índice glucémico, como la mandioca y la batata, que liberan energía gradualmente, asegurando vitalidad por más tiempo.

3.Practica ejercicio: La actividad física hace que el cuerpo libere varios hormonas y neurotransmisores relacionados con el bienestar. Entre ellos, la adrenalina, que nos impulsa durante el ejercicio y tiene efectos durante varias horas, y la serotonina, que ofrece una agradable sensación de relajación. ¿Qué tal encontrar una actividad que te guste?

4. Presta atención a la vitamina D: Contribuye al buen funcionamiento del metabolismo, lo que afecta directamente los niveles de energía. La vitamina D también está asociada con la mejora del estado de ánimo, lo que explicaría por qué tendemos a sentirnos más cansados en invierno, cuando tenemos menos exposición al sol. Si no tienes tiempo para exponerte al sol diariamente, busca orientación médica para suplementarla.

5. Haz una pausa cada hora: Según un estudio de la Universidad de Illinois, las personas que hacen pequeñas pausas durante tareas que llevan más de 50 minutos trabajan mejor. Aprovecha para levantarte y caminar para tomar agua. Cambiar de entorno ayuda a evitar la fatiga mental", dice el médico.

6. Apuesta por pequeñas dosis de cafeína: Tés y cápsulas elaborados a partir de plantas que contienen cafeína, como el mate, el té negro y el guaraná, pueden contribuir a proporcionar más vitalidad y energía. También está comprobado que la sustancia contribuye a un mejor rendimiento en el deporte. Solo no exageres en la dosis: la recomendación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) es no superar los 400 mg de cafeína al día, ya que los efectos adversos pueden superar los beneficios de la sustancia. También evita consumirla después de las 16:00 horas para no interferir con el sueño nocturno.

7. Cuida la salud intestinal: Poca gente sabe que cerca del 90% de la hormona del bienestar (serotonina) se produce en el intestino. Por ello, es importante que el órgano esté en pleno funcionamiento, lo cual se logra con una dieta saludable rica en fibras y vegetales, además de una adecuada ingesta de agua.

8. No hagas dietas muy restrictivas: Eliminar alimentos del menú puede contribuir a una disminución en la energía e incluso afectar tu disposición por la falta de nutrientes importantes para las funciones del organismo. Por lo tanto, ¡evita quitar los carbohidratos del plato! En ese caso, prefiere las versiones integrales que ofrecen energía de forma gradual durante el día y sacian por más tiempo gracias a las fibras. Tampoco dejes de variar los alimentos para tener diferentes fuentes de vitaminas y minerales.

