Médicos en Colombia avanzan en terapia génica, leucemia y antibióticos

Dos instituciones universitarias privadas y una entidad pública destacaron por su contribución a la investigación e innovación médica con tres iniciativas: una, destinada a facilitar el acceso a la terapia génica en el país; otra, centrada en biomarcadores para perfeccionar la clasificación del riesgo en el tratamiento de niños con leucemia; y una prueba rápida diseñada para restablecer la utilidad de un antibiótico.



Estas tres investigaciones fueron galardonadas con el 'Premio Academia Nacional de Medicina a la Investigación Científica en Salud Humana', entregado por Academia Nacional de Medicina (ANM).

Gabriel Carrasquilla, presidente de la ANM, enfatizó la importancia de asignar un presupuesto adecuado a la ciencia e investigación en Colombia. Aseguró que el país cuenta con suficiente talento e iniciativa para la investigación científica, destacó que la ciencia y la investigación son fundamentales para el progreso, el desarrollo económico y social.



La entrega de premios coincidió con el 150 aniversario de la ANM, una institución pionera en Colombia y precursora de otras entidades como el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud.



En primera instancia, el equipo de la Universidad Javeriana, liderado por Carlos Javier Almeciga Díaz, fue premiado por su trabajo en terapia génica. Enfocándose en enfermedades raras como la gangliosidosis GM2 y la mucopolisacaridosis IVA, utilizan la metodología CRISPR/nCas9.

“En este momento hay 25 terapias génicas aprobadas en el mundo. En América latina hay rezago para su ingreso, y solo Brasil y Argentina, en la región, ya tienen terapias génicas autorizadas para su ingreso y financiación por el sistema de salud pública. En la nanotecnología podemos encontrar el camino que nos permita hacer terapia génica a menor costo y para atender necesidades específicas de nuestros pacientes”, afirmó Almeciga.



Por su parte, el equipo del Instituto Nacional de Cancerología, dirigido por Alba Lucía Cómbita, recibió reconocimiento por sus biomarcadores para leucemia infantil. Con este proyecto se busca mejorar la clasificación del riesgo en la etapa diagnóstica, mejorando la efectividad del tratamiento. La investigación apunta a estandarizar el uso de estos biomarcadores en tres años.



“La sobrevida es inferior en el país, el objetivo era publicar algo que nos pudiera permitir diferenciar a los pacientes entre respondedor y no respondedor. Estamos hablando de pacientes que tienen un pobre pronóstico, no solo por las diferencias en oportunidad de acceso en salud, también por las diferencias biológicas que explican porque algunos países en desarrollo tienen tasas más altas de tratamiento”, explicó Combita.



Por último, el equipo de la Universidad del Bosque, liderado por Lina Paola Carvajal, destacó por su investigación para recuperar el uso de la cefazolina. Enfocándose en Staphylococcus aureus sensible a la meticilina (SASM), identificaron un mecanismo de resistencia llamado "efecto inóculo". Su prueba rápida, con alta sensibilidad y especificidad, podría ahorrar hasta 20 millones de dólares anuales en el tratamiento de bacteriemias.

“Nuestro equipo pudo estudiar e identificar un mecanismo de resistencia que se denomina efecto inóculo en estos estafilococos sensibles a meticilina. Es un mecanismo que se había hablado, pero no había sido de mucho interés por investigadores. En el 2003 una falla en el tratamiento en endocarditis por estafilococo aureus susceptible tratada con cefazolina, volvió a centrar el interés”, agregó Carvajal.



La ANM ha desempeñado un papel activo en la legislación de la salud pública del país, desde el origen de la Ley Estatutaria de Salud hasta su reciente enfoque en la reforma de salud en el Congreso y la implementación de la ley de ética médica.

