¡Ojo! Esta es la nueva política para hacer reclamos en salud

Instrucciones específicas a las EPS

El ente de control instó a las EPS como responsables de la gestión del riesgo en salud a garantizar la prestación de los servicios de salud, a través del establecimiento de un sistema de recepción y administración de las peticiones, quejas y reclamos que logre superar las barreras administrativas que dilatan o niega el acceso a los servicios de salud.

“Esta reclasificación hace más sencillo el seguimiento a todas las reclamaciones formuladas por los usuarios que requieren gestión directa de su EPS y podrán hacerle seguimiento al estado de su reclamación”, agregó Beltrán.

Un valor agregado para la atención de los usuarios es que desde el momento en que recibimos y clasificamos el riesgo del reclamo, la Supersalud emitirá una orden de inmediato cumplimiento al vigilado.

Trámite de la PQR ante las EPS

De acuerdo con las instrucciones impartidas, reclamación radicada por un usuario ante la EPS deberá ser resuelta dentro de los términos que corresponda, según la clase de petición y deberá obtener la información correspondiente sobre el estado de ésta en cualquiera de los canales de comunicación dispuestos: telefónico, web, personalizado u otro.

Asimismo, en los casos en que el usuario no indique el medio para recibir la respuesta, ésta le deberá ser enviada a la dirección de correo electrónico registrada y en caso de no registrar, deberá ser remitida a su domicilio, dejando evidencia de la actuación.

Es importante resaltar que, para dar respuesta a la reclamación, las EPS no podrán exigir al usuario documentos que reposen en su poder o en entidades que conformen su red prestadora de servicios cuando sea el caso.

Otra ventaja de la nueva metodología es que antes no se podía identificar si los usuarios contaban con una orden médica y ahora sí.

La respuesta al peticionario con la decisión de la EPS deberá ir fechada y dirigida a la dirección informada, la comunicación debe ser clara, completa y contener la solución o aclaración de lo reclamado y deberá ir acompañada de una copia de los documentos que se estimen apropiados para respaldar la respuesta formulada.

Se entenderá que no hay respuesta, cuando ésta se emita por fuera de los plazos correspondientes según la clase de reclamación y en los casos donde la EPS no otorgue una solución de fondo. En estos casos, la EPS tiene la obligación de informarle al usuario que, en el evento de no obtener respuesta, podrá comunicarlo a la Superintendencia Nacional de Salud.

Términos para resolver una reclamación

Esta nueva metodología también prevé el reporte, a más tardar el día 20 de cada mes a la Supersalud, de los datos de contacto para la operación de los reclamos marcados con riesgo vital, y su seguimiento estará a cargo del Grupo Soluciones Inmediatas en Salud adscrito a la Delegatura para la Protección al Usuario.

De conformidad con lo establecido en la circular el incumplimiento a las instrucciones impartidas dará lugar a la imposición de sanciones previo agotamiento del debido proceso.

