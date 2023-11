¿Se puede reversar la decisión de la ligadura de trompas?

En el extenso panorama de opciones anticonceptivas disponibles para las mujeres, la ligadura de trompas ha sido una elección común para aquellas que buscan una solución permanente para evitar embarazos no deseados. Sin embargo, la persistente pregunta sobre la reversibilidad de este procedimiento ha llevado a investigaciones médicas y, como resultado, ha surgido una emocionante alternativa: la recanalización de trompas de Falopio por mini laparoscopia.

La ligadura de trompas, también conocida como Pomeroy, es considerada una técnica anticonceptiva prácticamente irreversible. Este método implica cortar, ligar, obstruir o cauterizar las trompas, bloqueando el camino de los óvulos desde los ovarios hasta el útero e impidiendo la fertilización. A pesar de su permanencia, se ha demostrado que la microcirugía puede revertir este proceso.

Las opciones

La Pomeroy se presenta como un método permanente de esterilización, pero si una mujer se arrepiente de su decisión, tiene dos opciones: la fertilización in vitro (FIV) y la recanalización tubárica.

La médico especialista en Ginecología y Obstetricia, Angélica Duque destacó que “si la cirugía de ligadura fue oportunamente bien efectuada por el cirujano interviniente y no se dañó la trompa en forma extensa, el éxito en la cirugía orientada a que las trompas queden efectivamente permeables es de entre el 90 y el 95 por ciento”.

Fecundación in vitro (FIV)

En la fecundación in vitro, la fecundación ocurre en un laboratorio, eliminando la necesidad de trompas de Falopio. Este método, administrando medicamentos para estimular la producción de folículos y realizando la aspiración folicular, tiene varias ventajas sobre la recanalización tubárica, como la evaluación de la calidad ovulatoria, la posibilidad de realizarse a cualquier edad y un menor riesgo de complicaciones.

En Cúcuta, solo en la Clínica Machicado se realizan al año alrededor de 180 ciclos de fecundación in vitro, una de las técnicas asistidas para que parejas con problemas de infertilidad alcancen el sueño de tener hijos.

El ginecólogo Noel Amado Mejía, del Hospital San Vicente de Arauca (Arauca), le aseguró a La Opinión que este procedimiento “no es quirúrgicamente invasivo, además puede superar otros factores de subfertilidad, si es que están presentes y a diferencia de la recanalización, el sitio y la extensión del daño tubárico no son importantes para el resultado”.

Procedimiento ambulatorio

La recanalización tubárica es un procedimiento quirúrgico ambulatorio que busca unir los segmentos bloqueados de las trompas de Falopio. Aunque puede ser una opción para algunas mujeres, presenta desafíos, como la búsqueda de embarazo mes a mes, mayor tiempo quirúrgico, y riesgos como sangrado, infección y complicaciones quirúrgicas.

La reversión de la ligadura de trompas no está indicada para todas las personas. Factores como la edad, el índice de masa corporal, el tipo de ligadura, el grado de daño en las trompas, el largo restante de las trompas, y la calidad de los espermatozoides y óvulos, son cruciales en la evaluación de la viabilidad del procedimiento.

Los riesgos incluyen la imposibilidad de quedar embarazada, infección, sangrado, cicatrización en las trompas, lesiones en órganos cercanos, complicaciones por la anestesia y un aumento del 20% en el riesgo de embarazo ectópico. El éxito de la reversión depende de varios factores, con mejores resultados en mujeres más jóvenes, especialmente menores de 35 años.

En el último avance médico, la recanalización de trompas de Falopio se ha convertido en una opción esperanzadora para las mujeres que desean recuperar la posibilidad de concebir después de haber optado por la esterilización mediante la técnica de Pomeroy. Este procedimiento, menos invasivo y más preciso, ofrece una segunda oportunidad a aquellas mujeres que, por diversas razones, desean expandir sus familias.

Un avance revolucionario

La recanalización de trompas de Falopio por mini laparoscopia es un procedimiento quirúrgico diseñado para restaurar la permeabilidad de las trompas, permitiendo que los óvulos viajen desde los ovarios hasta el útero. Utilizando instrumentos más pequeños y una técnica menos invasiva que la laparoscopia tradicional, los cirujanos pueden acceder a las trompas de Falopio con una precisión excepcional.

“La cirugía representa un avance significativo en el campo de la fertilidad. Aunque presentan desafíos y riesgos, los beneficios potenciales y los testimonios elocuentes respaldan la creciente aceptación de esta técnica entre mujeres que buscan revertir la esterilización previa”, aseguró el médico Jesús Iván sierra, especialista en cirugía endoscópica ginecológica, del Centro de Especialistas Vitta, Cúcuta.

Ventajas

Menos invasiva: Las incisiones más pequeñas reducen las molestias postoperatorias y aceleran la recuperación.

Menos riesgo de complicaciones: Las incisiones más pequeñas disminuyen el riesgo de infección y mejoran la estética de las cicatrices.

Mayor precisión: La tecnología avanzada permite una visualización más clara y una manipulación más exacta de las trompas de Falopio.

“En la cirugía los riesgos son muy bajos, incluso su recuperación es en casa, porque es un procedimiento ambulatorio, donde no hay dolor y se obtiene un resultado mucho más estético, ya que prácticamente no queda cicatriz”, aseguró el médico ginecólogo, especialista en medicina reproductiva e infertilidad y director del programa de Cirugía Ginecológica Mínimamente Invasiva de la Clínica Machicado de Cúcuta, Santiago Machicado Villamizar.

El experto además manifestó que este procedimiento ofrece una solución menos invasiva y más precisa, brindando una nueva esperanza a aquellas que desean expandir sus familias después de haber tomado decisiones de planificación familiar en el pasado.

“Tenemos una magnificación muy buena de la estructura de la trompa, que es muy pequeña, es decir podemos verla mucho más grande lo que realmente es, y de manera muy precisa podemos pasar los puntos por los segmentos para volver a unir la trompa, con unos hilos muy delgados”, agregó el especialista.

Desafíos y desventajas

Experiencia del cirujano: Aunque la mini laparoscopia ofrece numerosas ventajas, el éxito del procedimiento depende en gran medida de la habilidad y experiencia del cirujano.

No apto para todos los casos: Cada mujer es única, y la evaluación cuidadosa de cada caso es esencial para determinar la viabilidad y probabilidad de éxito.

Posibilidad de embarazo ectópico: Existe un riesgo, aunque bajo, de embarazo fuera del útero después de la recanalización de las trompas de Falopio.

“El riesgo si existe, sin embargo, cuando la mujer se hace una recanalización tubárica, tiene que vigilar desde muy cerca el momento justo cuando quedan embarazadas, para darle seguimiento y consultar de manera temprana si el embarazo no está dentro de la cavidad uterina, para que de esa manera se le dé solución, sin necesidad de hacerle cirugía”, reveló Machicado.

Perspectivas y testimonios

Numerosas mujeres que han experimentado la recanalización de trompas de Falopio por mini laparoscopia han compartido testimonios positivos. Destacan la rápida recuperación y la renovada esperanza de concebir como aspectos claves de este procedimiento. Estos testimonios respaldan la creciente popularidad de esta técnica en el ámbito de la medicina reproductiva.

Un caso notable es el de Yamile, una cucuteña, de 38 años, con 3 hijos, que después de 17 años de estar ligada mediante la cirugía de Pomeroy, tuvo nuevamente el anhelo de ser madre.

“A mí siempre me dijeron que después de cortada, no podía volver a tener más hijos. Después de varios años y mis hijos ya grandes, quise volver a intentarlo, me informé sobre los procedimientos que existían y me decidí por la recanalización. Hoy después de un año, estoy embarazada”, aseguró la mujer, quien reveló que si su bebé es niña, le pondrá por nombre Milagros, porque para ella y su familia este procedimiento fue un milagro de Dios.

En conclusión, esta emerge como una opción prometedora para aquellas mujeres que desean recuperar la fertilidad después de una ligadura de trompas.

Aunque cada caso debe ser evaluado cuidadosamente, la mini laparoscopia ofrece un enfoque menos invasivo y más preciso, proporcionando una nueva esperanza a aquellos que buscan expandir sus familias después de tomar decisiones de planificación familiar en el pasado.

