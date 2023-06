¿Soy víctima de maltrato? Aprendamos a identificar las señales

¿Sabías que todos los niños y niñas tienen derechos? Nada, ¡absolutamente nadie, puede quitarte los derechos. Al contrario, todos deberíamos trabajar para que puedas vivir feliz y tranquilos. Sin embargo, hay veces en las que algunos niños sufren maltrato.

¿Pero de qué se tarta eso? El maltrato infantil es cuando alguien le hace daño a un niño o niña, ya sea física, emocional o sexualmente. ¡Pero no se preocupen! ¡Aquí estamos para ayudarles a entenderlo y enseñarles cómo protegerse!

Cada uno de nosotros tiene el derecho de crecer en un ambiente seguro y feliz. Como niños, merecemos amor, respeto y cuidado. No importa de dónde vengamos o cómo seamos, todos merecemos vivir sin miedo ni dolor.

Lea: ¿Deberíamos escuchar más a los niños y jóvenes?

Cuando hablamos de maltrato infantil, es importante recordar que no es culpa del niño o niña. ¡Nunca! El maltrato siempre está mal y nunca es aceptable. Si alguien te hace daño o te hace sentir triste o asustado, es importante hablar sobre ello y buscar ayuda.

Para entender un poco más el tema, consultamos con Andrea Paola Salazar Pinilla, trabajadora social de la Comisaría de familia T-1, de la Casa de Justicia Floridablanca.

¿Cuáles son las señales de maltrato?

• Físicas: Golpes, moretones, quemaduras, mordeduras humanas, dificultad para sentarse, fracturas, falta de higiene.

• Emocionales: Tristeza, irritabilidad, miedo, odio, impotencia, frustración, dificultades para conciliar el sueño.

• Conductas inadecuadas: Hiperactividad, regresión de conductas, problemas escolares, llanto, resistencia a desnudarse o bañarse. Miedo a la oscuridad, orinarse en la cama, chuparse el dedo.

• Comportamiento sexual inadecuado para su edad: Rechazar las caricias, los besos y del contacto físico. Aislarse de las personas de su entorno social. Tener miedo inusual hacia una persona o un lugar en particular.

•Trastornos alimentarios: Pérdida de apetito, pérdida de peso.

Test rápido: ¿Soy víctima de maltrato?

La experta señala que, pese a las situaciones que leerás a continuación, todos vivimos experiencias diferentes. Para afirmar que todos los niños que presentan las siguientes señales son víctimas de maltrato, pues puede que esté relacionado con situaciones médicas como por ejemplo enfermedades psiquiátricas.

Aquí las preguntas que te podrían ayudar, en un primero momento, a saber, si esto te ocurre. Si te sientes inseguro, es mejor consultar con los expertos.

1. ¿Tienes señales en el cuerpo de golpes o lesiones?

2. ¿El niño se comporta temeroso, retraído o triste?

3. ¿Nadie acude a las citaciones del colegio, se presenta sucio, descuidado?

¿Qué pasa cuando soy víctima de maltrato?

• Cuando alguien te grita, se registran recuerdos negativos que generan angustia, estrés y ansiedad.

• Se activa el miedo: Huyes o te paralizas.

• Liberas dopamina y adrenalina, preparándote para huir.

• Envías señales de peligro, inseguridad y amenazas.

• El proceso de aprendizaje se bloquea.

Cosas que debo dejar de hacer porque pueden ser catalogadas como maltrato

Evitemos etiquetar “eres desordenado” y más bien ayudemos a adquirir ese hábito “esto está desordenado, podemos hacerlo de este otro modo... y mucho mejor porque lograrás...

Consulte: ¿Qué oportunidades puede traer la mano de obra migrante?

Demostrémosle a nuestro hijo/a que más allá de lo que haga, nuestro amor siempre permanecerá intacto.

Evitemos recriminar o culpabilizar al niño, más bien intentemos mostrarte otros modos positivos en que puede haber realizado esa acción.

Tengamos paciencia y recordemos siempre la diferencia entre “querer” y “poder” (muchas veces no se trata de que el niño no quiere comportarse de otro modo, sino que no puede hacerlo aún) ejemplo por su edad, no es acorde.

Paso a paso: ¿Qué hacer si soy víctima de maltrato?

Si soy víctima de maltrato debo activar la ruta de atención:

• Si la situación compromete la salud, debe acudir al servicio de urgencias de la red pública o privada. Ellos activarán la ruta posterior al sector justicia.

• Si el caso no requiere de atención en salud, debe acudir a las autoridades de forma presencial en las Comisarías de Familia.

• Puede llamar a la línea 141 del ICBF o 018000918080 de atención inmediata.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion