Bajo engaños de una mujer, estadounidense denuncia paseo millonario en Cartagena

“Hice match” se ha convertido en una expresión común en el mundo de las citas. Los encuentros entre personas son una realidad en Cartagena. Este mundo cibernético que no se puede ver físicamente (sino desde la intimidad de una pantalla de celular), puede ser tan peligroso como la misma realidad.

Al momento de fijar una cita a ciegas, nunca tendremos la certeza sobre si estamos hablando con un mentiroso. Y eso fue lo que le pasó a un extranjero en Cartagena, quien cayó en las garras de una mentirosa que se hacía llamar Samantha. Esto fue lo que indicó Jonathan Diez, el extranjero que estaba de vacaciones en Cartagena y fue víctima de un paseo millonario.

Los hechos se registraron el día 28 de enero. Según relató el afectado, conoció a una mujer través de una app de citas. Y aunque al principio tenía muchas ganas de conocerla por fin en persona, y estaba muy ansioso por verla, ahora considera que haberla conocido “se convirtió en su peor pesadilla”.

Todo ocurrió cuando la mujer le dijo que pasaría a recogerlo en un Uber. Se encontraron en medio del camino, a la altura de Bocagrande. El turista de subió al carro donde ella estaba, pero para su sorpresa, a unos metros, el carro estacionó para que otras personas se subieran.

La mujer estaba acompañada por dos hombres armados, quienes subieron al Uber, y justo ahí comenzó lo peor. “Me ataron, me taparon los ojos, me estrangularon, me inmovilizaron y me sentaron bocabajo, no podía respirar bien. Me exigieron que les diera la contraseña de mi teléfono, todas mis cuentas bancarias y cuentas de redes sociales”.

No le robaron en efectivo

Indicó que la modalidad de robo fue incluso por transferencia: “Me hicieron transferir dinero de Western Union a personas que se llaman ‘Juan Pedro Doy Gil’ en Medellín y ‘Anderson Fabián Restrepo Morales’ en Bello, Antioquia. Y a PayPal a una que se llama Luisa Zapata Puerta y dijeron que si no lo hacía me mataban”.

Jonathan asegura que el angustiante momento duró aproximadamente 3 horas, y que en total le robaron 10 mil dólares ($46.021.900). En estos momentos pide colaboración de las autoridades competentes para que atrapen a los delincuentes.

¿Qué dicen las autoridades?

El Grupo Gaula de la Policía Metropolitana de Cartagena aseguró que investiga el caso del secuestro express del que fue víctima un turista norteamericano, a quien le hurtaron más de 10 mil dólares cuando arribó a esta ciudad el pasado sábado.

Como respuesta frente a las acciones delictivas contra el extranjero Johnnatan Diez, de nacionalidad estadounidense y de 46 años, las autoridades abrieron varias líneas de investigación.

La Policía señala que este es un caso atípico en la ciudad. El grupo Gaula de esta institución realiza acciones para identificar a las personas que participaron en la acción delictiva.

“Importante no cumplir citas con desconocidos. Ante sospechas, acuda de inmediato al Gaula de la Policía Nacional o denuncie de inmediato a la línea gratuita 123 y 165. Siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento”, recomendó la Policía.

