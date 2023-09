Excomandante del Gaula Casanare reconoce al menos ochenta 'falsos positivos'

Para cerrar la primera jornada de la audiencia de reconocimiento convocada por la JEP en Yopal, Casanare, en el marco del Caso 03, intervino el mayor retirado Gustavo Enrique Soto Bracamonte, quien comandó el Gaula Casanare entre junio de 2006 y octubre de 2007.



De acuerdo con lo imputado por la Jurisdicción Especial para la Paz, Soto Bracamonte es responsable de reportar 83 personas como bajas en combate, cuando realmente eran campesinos y personas vulnerables que no hacían parte de ningún grupo criminal.



El excomandante, en primer lugar, se refirió al cartel de "¿Quién dio la orden en Casanare?", que se posa en una pared del auditorio de la Cámara de Comercio de Casanare, donde se desarrolla la diligencia. En la imagen aparecen Wilson Camargo, Soto Bracamonte, Henry Torres Escalante, César Augusto Cómbita Eslava y Orlando Rivas Tovar.

Lea además: Gobierno avala extradición de ‘El Capi’ por atentado a la Brigada 30

"Quiero reconocer mi responsabilidad en el cartel que está aquí presente, donde reconozco que soy responsable de todos los asesinatos del Gaula Militar Casanare", indicó Soto, quien añadió: "Pero considero que hizo falta la fotografía del señor general Mario Montoya Uribe y también la del señor general Guillermo Quiñones Quiroz, porque ellos también aportaron a que acá hubiese un derramamiento de sangre".



Soto se declaró culpable como autor mediato de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos. "Ninguno de ellos era combatiente ni delincuente", dijo frente a los familiares de las casi trescientas víctimas que se le imputan a él, a otros veinte militares, al exdirector del DAS Casanare y a dos civiles reclutadores.



No obstante, señaló a los generales Mario Montoya y Guillermo Quiñones de ser quienes principalmente presionaban por resultados operacionales traducidos solamente en muertes, no en capturas ni en liberaciones de secuestrados, lo que era la labor del Gaula.

Infórmese: Capturaron en México al presunto asesino de Ana María Serrano, sobrina del exministro de Hacienda José Manuel Restrepo

"No tengo ni una felicitación por las capturas. Todas mis felicitaciones son por muertes", mencionó Soto Bracamonte. Según el exmando militar, en todas las Fuerzas Militares existía "una carrera enorme por ver quién presentaba más muertos", dado que en reuniones con sus superiores se criticaba y amenazaba a los comandantes cuyos pelotones no mostraban bajas de combates.



Soto, además, denunció que en su comandancia del Gaula en Casanare existía una falla en la línea de mando, puesto que cumplía órdenes del comandante de la Brigada 16, que era Henry William Torres Escalante, el mismo que mantuvo la cabeza agachada detrás de sus compañeros este lunes, y no del director nacional de los Gaulas.

Le puede interesar: Pareja de comerciantes ocañeros de vuelta a la libertad

A renglón seguido, Soto enumeró a sus 83 víctimas, doce de las cuales permanecen sin identificar luego de haber sido asesinadas en operaciones entre 2006 y 2007. Frente a todos ellos, tras nombrar a 71 con nombre propio, admitió en voz alta: "No era combatiente ni delincuente, y no pertenecía a ninguna organización criminal".



Una de sus víctimas es un hombre sobreviviente que se encontraba justo frente a él en la diligencia. Su nombre es Jacobo Rivera Gómez, y soto, quien reconoció haberle organizado un montaje para poder darlo de baja, le dijo: "Usted es una persona de honor, digna de admirar".



Luego del reconocimiento del excomandante del Gaula Casanare, le entregó una vela a una de las familiares de sus víctimas. La magistratura de la JEP dio cierre a la audiencia, que tendrá una segunda jornada este martes, 19 de septiembre, en la que se espera la participación del general retirado Henry William Torres Escalante.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion