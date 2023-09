Jorelyn Carabalí habló sobre la muerte de su hermano y aclaró que “no fue un tema de gota a gota”

“A la 1:00 de la mañana sucede el homicidio de una persona en la parte interna de un establecimiento nocturno, donde según lo que se ha podido determinar con los vigilantes (...) es que ingresó un sujeto que disparó contra una persona que se encontraba departiendo allí con su compañera sentimental”, dijo a periodistas el comandante de la Policía de Cali, coronel William Quintero.

Entre las diversas hipótesis que se manejaron, una de ellas fue que la muerte del hermano de Jorelyn Carabalí podría estar relacionado con un ‘gota a gota’.

“Lo que se sabe es que se dedicaba al tema de ‘gota a gota’ donde residía, lo que le generó problemas con algunas estructuras”, señaló el coronel William Quintero, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cali.

Sin embargo, en entrevista con la Revista Semana, Jorelyn Carabalí habló sobre la trágica muerte de su hermano y el luto que ha dejado la muerte de otro de sus hermanos y de su sobrino. Al principio, la defensora de la Selección Colombia se refirió a las hipótesis de las autoridades que apuntaban a que el asesinato de su familiar tenía que ver con un ‘gota a gota’.

“Él llegó a la zona a discutirle a mi hermano, que no quería problemas, porque estaba con su pareja y amigos. Los amigos lo tranquilizaron. Siguió la discusión, quería problemas, hubo un encuentro y el pelado le responde que él no pelea a puños”, contó la futbolista.

Y añadió: “Él sale, va por el arma, vuelve y la novia de mi hermano lo ve y le dice: “Paulo, corra”. Lo hizo para intentar salvar su vida, pero fue imposible. Lo único que esperamos es que se haga justicia. Que no quede impune”.

La jugadora de la Selección Colombia, también, reveló como fue el momento en el que se enteró de la muerte de su hermano: “Viajamos primero de Sídney a Nueva Zelanda y luego a Chile. Nos habían dado la información de que íbamos a estar bastante tiempo ahí. Lo primero que pensé fue en escribirle a mi madre, intentar comunicarme con ella para aprovechar ese tiempo”, dijo Carabalí a Semana.

“Mi madre no me respondía, nos montamos en el avión y estábamos como a cinco minutos de despegar, cuando me entra una llamada de la novia de mi hermano y a mí se me hizo extraño. En medio del dolor, me grita: “Jore, mataron a Paulo”, y yo como aturdida le dije: “¿Qué?, ¿qué?”. Del impacto no entendía lo que me decía. Vuelve y me repite lo mismo y yo lo que hago es tirar el celular y empiezo a gritar”, agregó la futbolista.

Asimismo, contó que cuando conoció la noticia recibió el apoyo de sus compañeras y del cuerpo técnico, incluso, confesó que viajó dopada. "Daniela Arias venía conmigo, ella me preguntó qué pasaba. Yo no escuchaba porque estaba en shock, no entendía nada. Solo decía: "Otra vez no, otra vez no. Mi hermano, mi hermano".

“Las azafatas empezaron a llegar, el cuerpo técnico también se enteró. Decidieron retornar el avión hasta el punto de parqueo, la doctora del equipo me dio un tranquilizante y tuve que viajar prácticamente dopada”, contó la exjugadora del Deportivo Cali a Semana.

Se debe mencionar que esta no es la única tragedia que ha enlutado a la familia Carabalí, puesto que, en julio de 2017, otro hermano de Carabalí perdió la vida, justo antes de que ella fuera convocada para formar parte de las filas del Atlético Huila.

“Cuando perdí a mi primer hermano, tuve que irme a Neiva a los dos días para empezar en el fútbol profesional. He llorado y pasado muchas noches difíciles sin conciliar el sueño”, dijo la futbolista.

