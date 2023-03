Las amenazas de 'Negro Ober', el rastrojo preso en Santander

Alias Negro Ober, uno de los criminales más peligrosos del Caribe colombiano, lanzó una aterradora amenaza a las autoridades para vengar la captura de su esposa. Desde la cárcel en la que se encuentra recluido en Girón, Santander, aseguró que asesinará a comerciantes y policías.

Ober Ricardo Martínez, cabecilla de 'Los Rastrojos Costeños', advirtió a la Fiscalía y a la Policía que tomará graves acciones contra comerciantes en Bogotá, Cali, Villavicencio, Barranquilla y Soledad, por la captura de su pareja sentimental, alias Johana.

Lea: Pareja fue atacada a bala por robarles las ganancias de un viaje a Chile

“A mi mujer no la van a poner a pagar por los actos míos, yo pago y me hago responsable de mis actos, mi mujer no tiene nada que ver en nada”, dijo el hombre, sobre los vínculos de su pareja con la banda ‘Los Rastrojos Costeños’.

Y lanzó una intimidante amenaza: "Se murió el fiscal Pecci ahora que no se muera cualquier hijue** en esta mie**. Estoy dispuesto a lo que sea, o me sueltan a mi mujer o vamos a ver cómo es que estamos. No diré más nada, solo que Dios lo bendiga”.

Conozca: Ataque con explosivos a empresa de taxis en Cúcuta

El sujeto que purga una condena de 50 años también dijo que está dispuesto, incluso, a matar a comerciante por comerciante, alegando que, “lo que está quieto se deja quieto” y que no le costaría asesinar a un miembro de la Policía o la Fiscalía.

“Les voy a matar a comerciante por comerciante en San Martín, Villavicencio, Bogotá, Cali, Barranquilla y Soledad. Papá, lo que está quieto se deja quieto. Si ustedes se meten con gente inocente, yo también me meto con gente inocente”, aseguró el criminal.

Vanessa Martínez Cantillo, alias Johana o Vanesa, fue capturada en medio de un operativo realizado en un popular barrio de Bogotá. Según las autoridades, su actuar delictivo afecta a Barranquilla, pues heredó la renta criminal de 'Negro Ober' tras su captura.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion