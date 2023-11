Miguel Rodríguez Orejuela, excapo del Cartel de Cali, radicó solicitud de rebaja de pena

Según el documento, Rodríguez Orejuela, quien fue sentenciado a 30 años de prisión en el año 2006 por conspiración para importar más de cinco kilogramos de cocaína, estaría apelando a la enmienda 821, la cual disminuye el efecto global de los “puntos de estatus” en los historiales de los criminales.

Por lo tanto, esto involucra que se pide una reducción de dos niveles, la cual, según lo que se entiende, significa que ciertas personas que actualmente están encarceladas podrían ser elegibles para sentencias reducidas que entrarán en vigencia a partir del próximo 1 de febrero de 2024. La justificación de Miguel Rodríguez se basa en una votación efectuada el pasado 25 de agosto de 2023, en la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos (USSC), la cual con un resultado de 4 a 3, permitió retrasar la aplicación retroactiva de la Enmienda 821 relacionada con antecedentes penales.

Del mismo modo, argumentan que Rodríguez Orejuela “tiene un riesgo mínimo de incidencia” y pide su inmediata libertad bajo el estatuto de “liberación compasiva”, debido a que el solicitante considera que tiene derecho a una reducción de su condena debido a que “no utilizó violencia ni amenazas creíbles con la ofensa, el delito no tuvo como resultado la muerte o lesiones corporales graves, el delito no es de índole sexual, no hubo dificultades financieras, y no se involucraron armas”.

Por otro lado, otro de los argumentos que recurre la defensa de Miguel Rodríguez Orejuela es que supuestamente durante todo su tiempo de encarcelamiento ha participado de programas de resocialización y aseguran que “tiene un riesgo mínimo de reincidencia”.

Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, la historia de dos hermanos unidos por el crimen

El trasegar de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela por el mundo del narcotráfico se inició en la década de los 70.

Los hermanos Rodríguez Orejuela nacieron en el seno de una familia de seis hijos, conformada por un pintor autodidacta y una ama de casa, que llegaron a la Cali a comienzos de los años 40.

Gilberto, quien era el mayor, fue apodado ‘El Ajedrecista’ por su astucia para mover las fichas en el manejo de las drogas, para permanecer un paso adelante de sus rivales y saberse relacionar con autoridades de la política nacional.

Mientras que Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, conocido con el alias de ‘El Señor’ y nacido en Cali el 15 de agosto de 1943, se empezó a saber en el mundo de la mafia a mediados de 1975.

Para ese entonces, los hermanos Rodríguez habían conformado una peligrosa banda delincuencial conocida como ‘Los Chemas’, que a través del secuestro sembró el terror en el Valle del Cauca.

Poco después aparecieron en una lista de la aduana de Estados Unidos que contenía 113 nombres de los más temidos narcotraficantes del mundo.

En la década de los 80 su organización controlaba una cadena de boticas en todo el país (Drogas La Rebaja), una red de emisoras de radio (El Grupo Radial Colombiano), un laboratorio farmacéutico y un banco en Panamá y otro en Colombia, con políticos en sus juntas. Entre tanto, se fortalecía bajo su mando el Cartel de Cali, considerado como el mayor traficante de cocaína hacia EE.UU. que funcionó en los años 80 y 90, y responsable del 80% de la droga que llegaba a ese país.

El 6 de agosto de 1995, Miguel Rodríguez Orejuela fue detenido por el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional y, posteriormente, en 2005, fue extraditado a Estados Unidos.

