Primer semestre de 2023 dejó 126 víctimas de violencia policial

La ONG Temblores, que desde 2020 creó la plataforma Grita como herramienta de denuncia de casos de violencia policial, apuntó que entre enero y junio recogieron 99 casos de violencia policial.



“Durante el segundo trimestre las violencias principales han sido los procedimientos irregulares y los hostigamientos policiales”, señaló el más reciente reporte de la plataforma Grita, que Temblores difundió en redes sociales.



Para la organización, aún es necesario implementar mecanismos para enfrentar ese tipo de violencias, sobre todo en un contexto en el que la Policía está sostenida por la directiva permanente 09, firmada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

El documento estableció los lineamientos de la Transformación Policial + Humana, con los que se busca orientar el “fortalecimiento del carácter civil de la Policía Nacional, así como la profesionalización del servicio”.



La directiva implementa “un nuevo modelo de servicio de policía orientado a las personas, de carácter preventivo y dirigido al logro de la convivencia ciudadana, el respeto a los derechos humanos y la integridad policial”.



Según Temblores, aún es necesario incluir “estrategias para reducir y sancionar disciplinariamente los casos de procedimientos irregulares y hostigamientos policiales”, como subrayó el reporte.

Temblores aseguró que entre el 1 de enero y el 30 de junio ocurrieron 99 casos de violencia policial. Al caracterizarlos, explicó que en un mismo hecho “pueden confluir múltiples violencias, por ejemplo, violencia física en medio de una detención arbitraria”. Además, en un solo hecho puede verse implicada más de una víctima.



Los 99 casos se dividen en 50 durante el primer trimestre del año y 49 en el segundo.



De las cifras se desprenden 12 casos de violencia homicida, 68 de violencia física y cinco de violencia sexual. En esa última categoría hubo tres casos en el segundo trimestre, lo que representó el aumento de un hecho con respecto a los primeros tres meses.



Al aplicar una mayor segmentación de casos, el reporte mencionó 45 casos de procedimientos irregulares cometidos por uniformados. Se incluyen circunstancias en las que los uniformados no estén identificados, hurtan pertenencias, extorsionan, aceptan sobornos o realizan requisas irregularmente, entre otros.



Del mismo modo, la oenegé encontró 44 casos de hostigamiento, 26 de detención arbitraria y 19 de violencia por discriminación.



Por último, en la lista aparecen 22 casos de violencia judicial y administrativa, que se refiere a allanamientos, montajes judiciales, comparendos injustificados, retención de documentos y retención de objetos. “Es decir, se trata del uso arbitrario de facultades administrativas y judiciales para castigar a las personas”, recalcó Temblores.

El total de víctimas que tuvieron que pasar por todos esos casos es de 126. Los más afectados son los hombres cisgénero, de los que se cuentan 63. Las mujeres cis fueron 42 y las trans fueron dos. Hasta el momento, de 19 víctimas no se tiene información.



Las cifras, en todo caso, representaron una disminución frente a la violencia policial registrada en 2022 y 2021, escenarios en los que el país estaba en medio de protestas.



El año pasado, solo entre el 1 de enero y el 30 de abril hubo 161 casos de violencia policial que dejaron un saldo de 299 víctimas, lo que representó, según Temblores, 1,3 casos de violencia policial al día.



Al finalizar 2022, el dato fue de 341 casos de violencia policial, teniendo en cuenta una tendencia a la baja que llegó hasta junio y luego se disparó en octubre. De esos casos, 66 ocurrieron en el contexto de protesta social y hubo 552 víctimas. En 2021 la cifra fue 17 veces mayor, con 5.808 eventos de violencia policial, aunque no hubo un consolidado exacto de víctimas.



No obstante, en el reporte de este año faltaron algunos datos tenidos en cuenta en ocasiones anteriores, como la georreferenciación de los casos, la inclusión de categorías como violencia verbal y números de personas heridas luego de casos de violencia física o más especificidad al momento de referirse a la violencia por discriminación.

