Tengo miedo: periodista cucuteña de City TV denunció acoso sexual

El acosador que presuntamente ha estado hostigando a las periodistas obtuvo sus números de contacto a través del medio donde trabajan

En el canal, las profesionales hacen público su número telefónico para recibir denuncias ciudadanas, situación que este hombre aprovechó para acosarlas de manera constante a través de WhatsApp, utilizando mensajes, fotos y videos de contenido sexual, todo sin el consentimiento de las mujeres.

“’Me estoy masturbando pensando en ti’: eso fue lo que me dijo este señor asqueroso a través de un video que me envió a mi número de trabajo. ¡Es un acosador! Esta es la segunda vez que me envía estos vídeos pornográficos”, denunció la periodista en su cuenta de X.

“El año pasado el señor me escribió en dos ocasiones. La primera vez me mandó un video mostrando su parte íntima, en la segunda ocasión abrió un grupo de WhatsApp conmigo y allí me enviaba textos obscenos. Esta vez, 18 de enero, me vuelve a enviar dos videos horribles”, dice la comunicadora, quien señala que los hostigamientos no cesan.

Téllez decidió hacer público el caso a la espera de una respuesta por parte de las autoridades. “El año pasado puse la denuncia para que rastrearan a este señor, pero pasó el tiempo y nunca lo ubicaron. El sujeto siempre tiene varias simcard y siempre escribe desde un número diferente”, explicó la periodista en sus redes sociales.

Las periodistas han expresado que su caso ha sido tomado por la Secretaría de la Mujer y la Fiscalía, y se espera poner fin a esta situación. “Ya las autoridades me tomaron denuncia, pero aún no se logra su captura”, indicó Téllez.

