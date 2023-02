Carne de contrabando sería llevada a Venezuela

Grandes cantidades de carne que llegan a Colombia desde Estados Unidos, a través del Tratado de Libre Comercio (TLC), estarían siendo llevadas a Venezuela, afectando de manera directa la producción nacional, en medio de un mercado reprimido, debido a los altos costos de los productos cárnicos en los supermercados, bodegones y carnicerías.

Desde noviembre del 2022, los ganaderos del Táchira comenzaron a notar que en algunas carnicerías del país estarían comercializando esta carne de contrabando, que ingresa al país en grandes gandolas, sin cumplir con las normas sanitarias.

Los ganaderos de la entidad fronteriza desconocen a través de cuáles vías están circulando estos cargamentos y la cantidad de carne en el mercado les ha hecho bajar el precio del kilo, de 1.80 dólares a 1.60.

Así lo dio a conocer Edgar Medina, presidente de la Asociación de Ganaderos del estado Táchira (Asogata), quien exigió al gobierno regional y nacional que tomen medidas en el asunto.

“Vemos como están pasando gandolas para el centro del país (Venezuela), con carne que viene de los Estados Unidos, por el TLC con Colombia y que viene a muy bajo precio, producto de que son carnes que están a vísperas de vencerse”, dijo Medina.

El bajo consumo de carne en la población se debe a los altos precios que sigue registrando el producto cárnico, pese a la baja del precio a puerta de corral, de allí que los miembros de Asogata exigieron al gobierno regular la cadena de comercialización, porque es allí donde se están produciendo los incrementos desmedidos.

Aseguró que los ganaderos tienen la capacidad de producir productos cárnicos en sus diversas presentaciones y abastecer al mercado nacional.

Libre de fiebre aftosa

Edgar Medina, acompañado del Colegio de Veterinarios del estado Táchira, adicionalmente, desmintió que en Venezuela existan casos de fiebre aftosa desde hace 10 años, aproximadamente, y, por lo tanto, están esperando a obtener la certificación internacional para poder exportar este producto.

Alejandro Pacheco, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de la entidad, expuso que están esperando el último reporte para verificar si la entidad ya tiene el 70% del rebaño vacunado.

Destacó que en la región desde hace 2 años se instaló el laboratorio de diagnóstico de enfermedades vesiculares, en donde no se han arrojado resultados positivos de fiebre aftosa, por lo que indicó que no entienden las declaraciones del actual presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), Luis Prado, quien recientemente declaró que la fiebre aftosa dificulta la exportación de ganado venezolano, puesto que el país se mantiene como el único en América Latina en donde aún no se reportan casos de esta enfermedad.

